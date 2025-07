Djokovič je na Wimbledone nekompromisný. Domáceho Brita zmietol z kurtu kanárom

Djokovič dosiahol vo Wimbledone 99. singlový triumf. Do 3. kola na najprestížnejšom podujatí na tráve postúpil po devätnásty raz, čo je najviac v histórii.

LONDÝN. Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

„Znamená to, že už hrám na tomto turnaji veľmi dlho. To je možno toľko, koľko rokov majú Sinner a Alcaraz,“ povedal Srb s úsmevom na tvári.

„Stále si to užívam. Hovoril som to už miliónkrát. Wimbledon je pre mňa ten najzvláštnejší a najšpeciálnejší turnaj, o ktorom som sníval ako malý chlapec. Napísať tu históriu je pre mňa extra výnimočné. Stále je to len začiatok turnaja a veľké veci sú ešte len predo mnou.“

