NEW YORK. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do 2. kola na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrtkovom zápase 1. kola zdolali novozélandsko-čínsku dvojicu Lulu Sun, Si-jü Wang za 1:27 hod 6:4, 6:3.