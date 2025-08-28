    Swiatekovej postup nemal ľahký priebeh, odpor súperky zlomila až v treťom sete

    28. aug 2025
    Do tretieho kola sa prebojovala aj Češka Nosková.

    NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej dvojky Holanďanku Suzan Lamensovú v troch setoch 6:1, 4:6 a 6:4.

    Jej ďalšou súperkou bude Ruska Anna Kalinská, ktorá vyradila Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:1, 7:5.

    Swiateková sa nečakane natrápila proti 58. hráčke svetového rebríčka, na víťazstvo potrebovala dve hodiny a šesť minút.

    „Nebol to jednoduchý zápas a urobila som niekoľko chýb. Som šťastná, že som to na konci zvládla, mala som byť viac proaktívna. V druhom sete sa mi nedarilo, súperka vycítila šancu a využívala svoje príležitosti. Nebolo to ľahké, tretí set bol pre mňa reset, začala som od nuly a snažila sa hrať precíznejšie,“ povedala 24-ročná Poľka podľa DPA.

    Do 3. kola suverénne postúpila Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená trinástka si poradila s Číňankou Wang Sin-jü hladko 6:2, 6:2.

    US Open 2025

    ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Linda Nosková (ČR-21) - Eva Lysová (Nem.) 6:4, 3:0 - Lysová skreč

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2

    Maria Sakkariová (Gréc.) - Anna Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1

    Anna Kalinská (Rus.-29) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5

    Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 6:4

    Iga Swiateková (Poľ.-2) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 4:6, 6:4

    Naomi Osaková (Jap.-23) - Hailey Baptisteová (USA) 6:3, 6:1

    Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:7 (5), 6:3

