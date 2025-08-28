Swiatekovej postup nemal ľahký priebeh, odpor súperky zlomila až v treťom sete

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Wimbledonská šampiónka zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej dvojky Holanďanku Suzan Lamensovú v troch setoch 6:1, 4:6 a 6:4.
Jej ďalšou súperkou bude Ruska Anna Kalinská, ktorá vyradila Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:1, 7:5.
Swiateková sa nečakane natrápila proti 58. hráčke svetového rebríčka, na víťazstvo potrebovala dve hodiny a šesť minút.
„Nebol to jednoduchý zápas a urobila som niekoľko chýb. Som šťastná, že som to na konci zvládla, mala som byť viac proaktívna. V druhom sete sa mi nedarilo, súperka vycítila šancu a využívala svoje príležitosti. Nebolo to ľahké, tretí set bol pre mňa reset, začala som od nuly a snažila sa hrať precíznejšie,“ povedala 24-ročná Poľka podľa DPA.
Do 3. kola suverénne postúpila Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená trinástka si poradila s Číňankou Wang Sin-jü hladko 6:2, 6:2.
US Open 2025
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Linda Nosková (ČR-21) - Eva Lysová (Nem.) 6:4, 3:0 - Lysová skreč
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-13) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2
Maria Sakkariová (Gréc.) - Anna Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1
Anna Kalinská (Rus.-29) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5
Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-18) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 6:4
Iga Swiateková (Poľ.-2) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 4:6, 6:4
Naomi Osaková (Jap.-23) - Hailey Baptisteová (USA) 6:3, 6:1
Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:7 (5), 6:3