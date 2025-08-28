VIDEO: Outsider z Hongkongu pokračuje v spanilej jazde, Sinner bol suverénny

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner suverénne postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Obhajca titulu si v 2. kole poradil s Austrálčanom Alexeiom Popyrinom hladko 6:3, 6:2, 6:2.
Najvyššie nasadený hráč narazí v ďalšom kole na Denisa Shapovalova z Kanady, ktorý v pozícii nasadenej dvadsaťsedmičky zvíťazil nad Francúzom Valentinom Royerom v štyroch setoch 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4) a 6:3.
Bez väčších problémov sa do 3. kola v New Yorku prebojoval aj ďalší Talian Lorenzo Musetti, ako nasadená desiatka zdolal Belgičana Davida Goffina 6:4, 6:0, 6:2.
Pokračuje spanilá jazda Colemana Wonga z Hongkongu, ktorý zvládol aj druhú prekážku. Nad Austrálčanom Adamom Waltonom zvíťazil 7:6 (5), 6:2, 4:6, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Walton - Wong
Wong predtým v 1. kole zdolal domáceho Aleksandara Kovacevica a stal sa prvým hráčom z Hongkongu, ktorý vyhral zápas na grandslamovom podujatí od vzniku "open éry" v roku 1968.
US Open 2025
muži - dvojhra - 2. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - David Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2
Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V.Brit.-5) Bergs postúpil bez boja
Andrej Rubľov (Rus.-15) - Tristan Boyer (USA) 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (4)
Coleman Wong (Hongkong) - Adam Walton (Austr.) 7:6 (5), 6:2, 4:6, 6:4
Denis Shapovalov (Kan.-27) - Valentin Royer (Fr.) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4), 6:3
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2
Leandro Riedi (Švaj.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2