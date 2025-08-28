    VIDEO: Outsider z Hongkongu pokračuje v spanilej jazde, Sinner bol suverénny

    Coleman Wong
    Coleman Wong (Autor: REUTERS)
    28. aug 2025 o 22:45
    Obhajca titulu vyradil Austrálčana Popyrina.

    NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner suverénne postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Obhajca titulu si v 2. kole poradil s Austrálčanom Alexeiom Popyrinom hladko 6:3, 6:2, 6:2.

    Najvyššie nasadený hráč narazí v ďalšom kole na Denisa Shapovalova z Kanady, ktorý v pozícii nasadenej dvadsaťsedmičky zvíťazil nad Francúzom Valentinom Royerom v štyroch setoch 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4) a 6:3.

    Bez väčších problémov sa do 3. kola v New Yorku prebojoval aj ďalší Talian Lorenzo Musetti, ako nasadená desiatka zdolal Belgičana Davida Goffina 6:4, 6:0, 6:2.

    Pokračuje spanilá jazda Colemana Wonga z Hongkongu, ktorý zvládol aj druhú prekážku. Nad Austrálčanom Adamom Waltonom zvíťazil 7:6 (5), 6:2, 4:6, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Walton - Wong

    Wong predtým v 1. kole zdolal domáceho Aleksandara Kovacevica a stal sa prvým hráčom z Hongkongu, ktorý vyhral zápas na grandslamovom podujatí od vzniku "open éry" v roku 1968.

    US Open 2025

    muži - dvojhra - 2. kolo:

    Lorenzo Musetti (Tal.-10) - David Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2

    Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V.Brit.-5) Bergs postúpil bez boja

    Andrej Rubľov (Rus.-15) - Tristan Boyer (USA) 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (4)

    Coleman Wong (Hongkong) - Adam Walton (Austr.) 7:6 (5), 6:2, 4:6, 6:4

    Denis Shapovalov (Kan.-27) - Valentin Royer (Fr.) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4), 6:3

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2

    Leandro Riedi (Švaj.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2

    dnes 22:45
