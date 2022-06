Gombos postúpil v Bratislave do štvrťfinále. Naladila ho víkendová oslava

Gombos mal skvelý vstup do zápasu a iba niečo viac ako štvrťhodinu potreboval na zisk prvého setu, v ktorom súperovi uštedril "kanára".

BRATISLAVA. Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open.

Dôležité bolo, že keď podával na víťazstvo, zobral som si späť stratený servis a následne som zahrao dva veľmi dobré gemy. Teší ma, že som to zvládol v dvoch setoch a že sme nemuseli ísť do tajbrejku," citovala slová Gombosa oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

Gombosov syn Leo oslávil cez turnaj prvé narodeniny: "V utorok som mal voľný deň a mali sme rodinnú oslavu. Aj to mi pomohlo odreagovať sa a prísť na iné myšlienky. Dnes som hral úplne uvoľnene a verím, že mi to takto vydrží až do konca turnaja," dodal slovenský daviscupový reprezentant.