Rybakinová zvládla aj tretí duel v skupine. Nedala šancu náhradničke Američanky

Turnaj majsteriek 2025
B-skupina:
Jelena Rybakinová (6-Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4
RIJÁD. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová uspela aj vo svojom záverečnom treťom vystúpení v B-skupine na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.
Rusku Jekaterinu Alexandrovovú, ktorá v stredu nahradila Američanku Madison Keysovú, zdolala 6:4, 6:4.
Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále.
Keysová odstúpila z turnaja pre virózu. O ďalšej semifinalistke sa rozhodovalo v priamom súboji medzi druhou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Keysovej krajankou Amandou Anisimovovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Alexandrovová