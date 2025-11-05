    Rybakinová zvládla aj tretí duel v skupine. Nedala šancu náhradničke Američanky

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. nov 2025 o 16:28 (aktualizované 5. nov 2025 o 17:03)
    Pôvodne mala proti nej nastúpiť Madison Keysová.

    Turnaj majsteriek 2025

    B-skupina:

    Jelena Rybakinová (6-Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4

    RIJÁD. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová uspela aj vo svojom záverečnom treťom vystúpení v B-skupine na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.

    Rusku Jekaterinu Alexandrovovú, ktorá v stredu nahradila Američanku Madison Keysovú, zdolala 6:4, 6:4.

    Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále.

    Keysová odstúpila z turnaja pre virózu. O ďalšej semifinalistke sa rozhodovalo v priamom súboji medzi druhou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Keysovej krajankou Amandou Anisimovovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Alexandrovová

    Tabuľka skupiny B

    Tenis

    Tenis

    dnes 16:28
