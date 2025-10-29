    Nedarilo sa ani deblistom. Na turnaji v Bratislave skončili v úvodnom kole

    S turnajom sa rozlúčili aj Lukáš Pokorný s Tomášom Lánikom.

    BRATISLAVA. Slovenský tenista Miloš Karol s Ukrajincom Vitalijom Sačkom nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na challengeri Slovak Open v Bratislave.

    V úvodnom zápase nestačili na českú dvojicu Petr Nouza, Patrik Rikl a podľahli jej vo vyrovnanom zápase 5:7, 6:4, 4:10.

    Cez prvé kolo neprešla ani ďalšia dvojica štartujúca na voľnú kartu Michal Krajčí, Radovan Michalik. Mladí Slováci prehrali so švajčiarsko-českým párom Jakub Paul, Matej Vocel 2:6, 1:6.

    S turnajom sa rozlúčili aj Lukáš Pokorný s Tomášom Lánikom, ktorí v pozícii náhradníkov podľahli uruguajsko-belgickému tandemu Ariel Behar, Joran Vliegen 3:6, 6:3, 13:15. Informovala o tom oficiálna webová stránka turnaja.

