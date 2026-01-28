VIDEO: Swiatekovej sa rozplynul sen o kariérnom Grand Slame. Pegulová predčila krajanku

Druhú semifinálovú dvojicu na tenisovom Australian Open tvoria Jelena Rybakinová z Kazachstanu a Američanka Jessica Pegulová.
Minuloročná víťazka Turnaja majsteriek Rybakinová zdolala svetovú dvojku Poľku Igu Swiatekovú 7:5, 6:1. Pegulová uspela nad svojou krajankou Amandou Anisimovovou 6:2, 7:6 (1).
V utorok si už v ženskej dvojhre zabezpečili postup svetová jednotka Bieloruska Aryna Sabalenková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Semifinále sa v Melbourne uskutoční vo štvrtok.
Rybakinová postúpila do štvrtého grandslamového semifinále a druhého na Australian Open. Pred tromi rokmi tu neúspešne bojovala o titul vo finále so Sabalenkovou. Tohtoročným turnajom ide ďalej bez straty setu a vyhrala 18. z posledných 19 stretnutí, do ktorých nastúpila. V tejto sezóne ju zatiaľ zdolala len Karolína Muchová na turnaji v Brisbane.
Rybakinovej pomohlo 11 es, šesťnásobnú grandslamovú šampiónku Swiatekovú jednoznačne predčila v počte víťazných úderov 25:10. Vyrovnala tiež pomer vzájomných zápasov na 6:6.
Swiatekovej sa rozplynul sen o kariérnom Grand Slame. V semifinále skončila vlani a aj v roku 2022. Titul v Melbourne je jediný, ktorý jej chýba v zbierke. Štyrikrát vyhrala Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), raz Wimbledon (2025) i US Open (2022).
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Swiateková
"Som naozaj rada, že som vyhrala. S Igou sa poznáme celkom dobre, snažila som sa hrať agresívne. Myslím, že nám v prvom sete obom nefungovalo prvé podanie, takže sme sa snažili trafiť to druhého a tlačiť na seba. V druhom dejstve som sa už uvoľnila a servírovala lepšie, "povedala v rozhovore na kurte Rybakinová.
Pegulová sa prebojovala do semifinále Australian Open prvýkrát, vo štvrťfinále tu uspela na štvrtý pokus. Predvlaňajšia finalistka US Open a svetová šestka ďalej živí šancu na premiérový grandslamový titul. Aj ona zatiaľ tento rok v Melbourne nestratila ani set.
Rodáčka z Buffala využila štyri z 11 brejkbolov a nazbierala 20 víťazných loptičiek. Finalistka vlaňajšieho US Open a Wimbledonu Anisimovová doplatila naopak na 44 nevynútených chýb.
V druhom dejstve nedoservírovala za stavu 5:3 a Pegulová napokon uspela v tajbrejku 7:1. Pegulová potvrdila, že proti krajankám sa jej mimoriadne výsledkovo darí. Z amerických súbojov vyťažila 14. triumf z predošlých 15 zápasov.
VIDEO: Zostrih zápasu Pegulová - Anisimovová
„Je to úžasné. Už som sa mi podarilo neraz dostať sa na US Open do neskoršej fázy turnaja, ale toto bol prvý grandslam, na ktorom som túžila skutočne ísť ďaleko. Toto bolo moje štvrté štvrťfinále na Australian Open a hovorila som si, že to musí prísť.
Cítim, že tu hrám skutočne dobrý tenis a podmienky mi tiež vyhovujú. Čakala som na svoju šancu. Vyhrala som mnoho bodov, cítila som, že môžem na súperku zatlačiť pri jej podaní a že viem uspieť vo výmenách. Nechcela som ísť do tretieho setu, preto som rada, že som zvládla tajbrejk,“ vyjadrila sa Pegulová po úspešnom štvrťfinále.
Australian Open 2026
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 7:5, 6:1
Jessica Pegulová (USA-6) - Amanda Anisimovová (USA-4) 6:2, 7:6 (1)