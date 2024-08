Český tenista utŕžil kanára, no postúpil. Dramatický súboj predviedli Argentínčania

NEW YORK. Bulharský tenista Grigor Dimitrov sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V 2. kole v pozícii nasadenej deviatky zdolal Austrálčana Rinkyho Hijikatu 6:1, 6:1, 7:6 (4).

Štvrtý nasadený Nemec Alexander Zverev si poradil s Francúzom Alexandrom Mullerom 6:4, 7:6 (5), 6:1.