Sabalenková sa trápila len pri setbaloch. Úlohu favoritky potvrdila aj americká hviezda

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
Dvojnásobná šampiónka z rokov 2024 a 2023 zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej jednotky Číňanku Čuo-süan Paj 6:3, 6:1.
Čuo-süan Paj je v rebríčku až v ôsmej stovke. Bieloruskú favoritku dokázala potrápiť najmä v závere úvodného setu, keď znížila z 0:5 na 3:5 a odvrátila sedem setbolov.
Sabalenková vyhrala v Melbourne 22 z posledných 23 stretnutí, neuspela len v minuloročnom finále s Američankou Madison Keysovou. Štvornásobná grandslamová šampiónka má tento rok zápasovú bilanciu 7-0, ovládla turnaj v Brisbane a zatiaľ neprehrala ani set.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Čuo-süan Paj
„Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch proti nevyspytateľnej súperke. V úvodnom dejstve hrala veľmi dobre. Trvalo mi, kým som našla správny rytmus na podaní, na začiatku zápasu mi nevychádzali ani voleje.
V druhom sete to bol z mojej strany oveľa lepší výkon," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá.
VIDEO: Sabalenková na tlačovej konferencii
Úlohu favoritky potvrdila aj tretia nasadená Američanka Cori Gauuffová, ktorá si poradila so Srbkou Olgou Danilovičovou 6:2, 6:2. „Dnes som sa cítila dobre, aj pri podaní a aj v hre. Myslím si, že to súvisí s nervozitou z prvého kola a tiež s dvoma rôznymi hernými štýlmi, ktoré hrám.
Aj keď môj zápas v prvom kole bol jednoznačný, bolo tam veľa hier, ktoré sa predlžovali. Dnes som tieto hry lepšie dotiahla do konca,“ povedala Američanka pre oficiálny web turnaja.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauuffová - Danilovičová
Ukrajinka Jelina Svitolinová v pozícii turnajovej dvanástky zvíťazila nad Poľkou Lindou Klimovičovou 7:5, 6:1 a Elena Ruseová z Rumunska zdolala domácu Ajlu Tomljanovičovú dvakrát 6:4.
Australian Open 2026
Dvojhra žien - 2. kolo:
Elena Ruseová (Rum.) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 6:4, 6:4
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Čuo-süan Paj (Čína) 6:3, 6:1
Cori Gauffová (USA-3) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:2, 6:2
Jelina Svitolinová (Ukr.-12) - Linda Klimovičová (Poľ.) 7:5, 6:1
Victoria Mboková (Kan.-17) - Caty McNallyová (USA) 6:4, 6:3
Zeynep Sönmezová (Tur.) - Anna Bondarová (Maď.) 6:2, 6:4
Diana Šnajderová (Rus.-23) - Talia Gibsonová (Austr.) 3:6, 7:5, 6:3
Julia Putincevová (Kaz.) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:2
Hailey Baptisteová (USA) - Storm Hunterová (Austr.) 6:2, 6:1
Clara Tausonová (Dán.-14) - Polina Kudermetovová (Rus.) 6:3, 3:6, 7:5
Anastasia Potapovová (Rak.) - Emma Raducanuová (V. Brit.-28) 7:6 (3), 6:2