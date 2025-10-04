    Prvé semifinále v Pekingu bolo jasnou záležitosťou Anisimovovej. Američanka deklasovala Gauffovú

    Gauffová bola turnajovou dvojkou a zárveň obhajkyňou titulu.

    PEKING. Americká tenistka Amanda Anisimovová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    Tretia nasadená hráčka nedala v semifinále šancu krajanke Coco Gauffovej, turnajovú dvojku a obhajkyňu titulu deklasovala 6:1, 6:2. Duel trval 58 minút.

    Dvadsaťštyriročná Anisimovová sa premiérovo prebojovala do finále China Open.

    V boji o titul sa stretne s víťazkou stretnutia medzi ďalšou Američankou Jessicou Pegulovou a Češkou Lindou Noskovou.

    „Bola som schopná podať skutočne výborný výkon. Vedela som, že ak budem chcieť zvíťaziť, musím hrať proti Coco naozaj dobre. Som nadšená, že sa mi to podarilo a postúpila som do finále. Diváci v hľadisku ma od prvého dňa podporujú.

    Ďakujem tomuto úžasnému publiku, ktoré ma hnalo dopredu počas celého turnaja,“ citovala agentúra AFP Anisimovovú, ktorá si v oboch setoch vybudovala náskok 5:0 a iba raz stratila svoje podanie.

    WTA Peking 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Amanda Anisimovová (USA-3) - Coco Gauffová (USA-2) 6:1, 6:2

