VIDEO: Dostal kŕče, nevládal chodiť. Sinner prežil trápenie vo veľkej horúčave

Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open.
Obhajca minuloročného prvenstva a nasadená dvojka mužského pavúka zdolala v treťom kole Američana Eliota Spizzirriho 4:6, 6:3, 6:4, a 6:4.
Sinner naposledy stratil set v októbrovom finále vo Viedni s Nemcom Alexandrom Zverevom. Potom suverénne prešiel parížskym Masters, Turnajom majstrov v Turíne i úvodnými dvoma kolami v Melbourne.
Spizzirri, 85. hráč rebríčka, pre ktorého bolo tretie kolo novým grandslamovým maximom, trápil favorita po vyhranej úvodnej sade ďalej.
Sinnera sužovali v takmer štyridsaťstupňovom horúčave kŕče, chvíľami len kríval a príliš mu nepomohla ani masáž. "Neviem, čo mám robiť," pýtal sa zúfalo svojich trénerov.
VIDEO: Problémy Sinnera V zápase so Spizzirrim
Za stavu 1:3 v tretej sade preto s úľavou privítal desaťminútovú prestávku kvôli zatiahnutiu strechy a rýchlo zmizol v šatni, aby sa ochladil.
"Najprv som mal kŕče v nohách, potom v rukách a nakoniec všade. Ale tenis je mentálna hra. Aj keď som nemohol hrať, ako najlepšie viem, hral som tak dobre, ako to išlo," povedal Sinner po stretnutí.
Ďalej ide aj Sinnerov krajan Lorenzo Musetti, Čecha Tomáša Macháča vyradil po výsledku 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 a 6:2.
„Som rád, že to mám za sebou. Obaja sme bojovali veľmi tvrdo. Už pred zápasom som vedel, že bude teplo a na začiatku som hľadal správny rytmus na kurte. Servis nebol ideálny, to isté prístup k výmenám.
K zlepšeniu prišlo na základe mojej mentality a prístupu, a napokon sa mi podarilo tento duel otočiť,“ konštatoval Musetti po postupe do osemfinále.
Australian Open 2026
muži - dvojhra - 3. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Eliot Spizzirri (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Tomáš Macháč (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2
Luciano Darderi (Tal.-22) - Karen Chačanov (Rus.-15) 7:6 (5) 3:6, 6:3, 6:4
Ben Shelton (USA-8) - Valentin Vacherot (Mon.-30) 6:4, 6:4, 7:6 (5)