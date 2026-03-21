    VIDEO: Sabalenková potvrdila rolu favoritky. Neukázala som najlepší výkon, povedala

    Aryna Sabalenková.
    TASR|21. mar 2026 o 07:55
    Turnajová jednotka zvládla v pozícii obhajkyne titulu druhé kolo.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na podujatí WTA 1000 v Miami.

    Turnajová jednotka si v pozícii obhajkyne titulu poradila v 2. kole poradila s domácou Ann Liovou z USA 7:6 (5), 6:4. 

    Sabalenková potrebovala viac ako hodinu na to, aby v tajbrejku získala prvý set, v ktorom viedla 4:1 a v ôsmej hre potom premárnila sedem brejkbalov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Lion

    „Bojovala som v každej chvíli a som šťastná, že idem ďalej. Aj keď som dnes neukázala úplne najlepší výkon,“ povedala Sobolenková, ktorú najbližšie čaká ďalšia Američanka Caty McNallyová. 

    WTA Miami 2026

    Ženy - 2. kolo:

    Julia Starodubcevová (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.-30) 6:2, 3:2 - skreč

    Elise Mertensová (Belg.-21) - Elvina Kalievová (USA) 6:2, 6:0

    Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Taylor Townsend (USA) 6:3, 1:6, 6:2

    Karolína Muchová (ČR-13) - Camila Osoriová (Kol.) 4:6, 6:2, 7:5

    Coco Gauffová (USA-4) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 3:6, 6:4, 6:3

    Jelena Ostapenková (Lot.-25) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:4

    Hailey Baptisteová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 6:3, 7:5

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 6:3

    Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:2, 6:4

    Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4

    Caty McNallyová (USA) - Wang Sin-jü (Čína-29) 6:4, 1:6, 6:0

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Ann Liová (USA) 7:6 (5), 6:4

    Jaqueline Cristianová (Rum.-34) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 7:5

