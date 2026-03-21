VIDEO: Sabalenková potvrdila rolu favoritky. Neukázala som najlepší výkon, povedala

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na podujatí WTA 1000 v Miami.
Turnajová jednotka si v pozícii obhajkyne titulu poradila v 2. kole poradila s domácou Ann Liovou z USA 7:6 (5), 6:4.
Sabalenková potrebovala viac ako hodinu na to, aby v tajbrejku získala prvý set, v ktorom viedla 4:1 a v ôsmej hre potom premárnila sedem brejkbalov.
„Bojovala som v každej chvíli a som šťastná, že idem ďalej. Aj keď som dnes neukázala úplne najlepší výkon,“ povedala Sobolenková, ktorú najbližšie čaká ďalšia Američanka Caty McNallyová.
WTA Miami 2026
Ženy - 2. kolo:
Julia Starodubcevová (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.-30) 6:2, 3:2 - skreč
Elise Mertensová (Belg.-21) - Elvina Kalievová (USA) 6:2, 6:0
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Taylor Townsend (USA) 6:3, 1:6, 6:2
Karolína Muchová (ČR-13) - Camila Osoriová (Kol.) 4:6, 6:2, 7:5
Coco Gauffová (USA-4) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 3:6, 6:4, 6:3
Jelena Ostapenková (Lot.-25) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:4
Hailey Baptisteová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 6:3, 7:5
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 6:3
Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Emerson Jonesová (Austr.) 6:2, 6:4
Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4
Caty McNallyová (USA) - Wang Sin-jü (Čína-29) 6:4, 1:6, 6:0
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Ann Liová (USA) 7:6 (5), 6:4
Jaqueline Cristianová (Rum.-34) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 7:5