Sinner v Miami zvládol druhé kolo bez problémov, zvíťazil v dvoch setoch

Francúzsky tenista Quentin Halys postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.
V sobotňajšom zápase zdolal šestnásteho nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 7:6 (8), 6:4.
Bez väčších problémov ide ďalej druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska, ktorý vyradil Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v dvoch setoch dvakrát 6:3.
ATP Miami
dvojhra - 2. kolo:
Rafael Jodar (Šp.) - Aleksandar Vukič (Aus.-4) 6:1, 6:2
Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) 7:6 (8), 6:4
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Learner Tien (USA-20) 6:2, 4:6, 6:2
Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29- Zizou Bergs (Belg.) 7:6 (5), 7:6 (3)
Terence Atmane (Fr.) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 7:6 (4), 6:3
Jannik Sinner (Tal.-2) - Damir Džumhur (BaH.) 6:3, 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) - Marton Fucsovics (Maď.) 7:6 (3), 7:5
Corentin Moutet (Fr.-30) - Tomáš Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4
Daniil Medvedev (Rus.-9) - Rei Sakamoto (Jap.) 6:7 (10), 6:3, 6:1