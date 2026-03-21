    Sinner v Miami zvládol druhé kolo bez problémov, zvíťazil v dvoch setoch

    Jannik Sinner (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. mar 2026 o 19:45
    Talian zdolal Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny.

    Francúzsky tenista Quentin Halys postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.

    V sobotňajšom zápase zdolal šestnásteho nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 7:6 (8), 6:4.

    Bez väčších problémov ide ďalej druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska, ktorý vyradil Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v dvoch setoch dvakrát 6:3.

    ATP Miami

    dvojhra - 2. kolo:

    Rafael Jodar (Šp.) - Aleksandar Vukič (Aus.-4) 6:1, 6:2

    Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) 7:6 (8), 6:4

    Kamil Majchrzak (Poľ.) - Learner Tien (USA-20) 6:2, 4:6, 6:2

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29- Zizou Bergs (Belg.) 7:6 (5), 7:6 (3)

    Terence Atmane (Fr.) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 7:6 (4), 6:3

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Damir Džumhur (BaH.) 6:3, 6:3

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) - Marton Fucsovics (Maď.) 7:6 (3), 7:5

    Corentin Moutet (Fr.-30) - Tomáš Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4

    Daniil Medvedev (Rus.-9) - Rei Sakamoto (Jap.) 6:7 (10), 6:3, 6:1

