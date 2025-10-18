Osemnásťročná Česka udivuje svojimi výkonmi v Osake. Vo finále vyzve premožiteľku Šramkovej

OSAKA. V boji o titul na tenisovom turnaji WTA 250 v japonskej Osake proti sebe nastúpia Kanaďanka Leylah Fernandezová a Češka Tereza Valentová.
Štvrtá nasadená Kanaďanka, na ktorú vo štvrťfinále nestačila Slovenka Rebecca Šramková, zvládla v semifinále trojsetovú bitku proti Rumunke Sorane Cirsteovej 6:1, 2:6, 6:4.
Valentová uspela v súboji s ďalšou Rumunkou Jaqueline Cristianovou 6:7 (3), 6:4, 6:3. Osemnásťročná Češka si finále na okruhu WTA zahrá premiérovo v kariére.
WTA Osaka 2025
Leylah Fernandezová (Kan.-4) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:1, 2:6, 6:4
Tereza Valentová (ČR) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:7 (3), 6:4, 6:3