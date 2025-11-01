    Finále bolo pre mladú Češku vysokým cieľom. Jej premožiteľku čaká 17-ročná Rakúšanka

    Lilli Taggerová.
    1. nov 2025 o 13:32 (aktualizované 1. nov 2025 o 14:14)
    Postup do semifinále je pre ňu najlepším doterajším výsledkom na okruhu WTA.

    ŤIOU-ŤIANG. Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang prvé finále na okruhu WTA nezahrá.

    Dvadsaťjedenročná Češka v semifinále prehrala dvakrát 4:6 s Ruskou Annou Blinkovovou.

    Šalková by sa v novom vydaní svetového rebríčka mala posunúť na 133. miesto, jej maximom je 129. priečka z vlaňajšieho júla.

    VIDEO: Zostrih zápasu Šalková - Blinkovová

    Blinkovová si vybojovala finále na WTA Tour po dva a pol roku a čaká ju 17-ročná Lilli Taggerová.

    Mladučká Rakúšanka preukázala pevné nervy, semifinále proti Viktorii Golubicovej otočila v treťom sete zo stavu 2:5, odvrátila Švajčiarke tri mečbaly a zvíťazila 6:1, 4:6 a 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taggerová - Golubicová

    O titul bude hrať Taggerová na elitnom okruhu prvýkrát.

    WTA 250 v Ťiou-ťiang

    dvojhra - semifinále:

    Anna Blinkovová (Rus.) - Dominika Šalková (ČR) 6:4, 6:4

    Lilli Taggerová (Rak.) - Viktorija Golubicová (Švajč.-2) 6:1, 4:6, 7:5

    Tenis

