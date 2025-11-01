Finále bolo pre mladú Češku vysokým cieľom. Jej premožiteľku čaká 17-ročná Rakúšanka

ŤIOU-ŤIANG. Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang prvé finále na okruhu WTA nezahrá.
Dvadsaťjedenročná Češka v semifinále prehrala dvakrát 4:6 s Ruskou Annou Blinkovovou.
Šalková by sa v novom vydaní svetového rebríčka mala posunúť na 133. miesto, jej maximom je 129. priečka z vlaňajšieho júla.
VIDEO: Zostrih zápasu Šalková - Blinkovová
Blinkovová si vybojovala finále na WTA Tour po dva a pol roku a čaká ju 17-ročná Lilli Taggerová.
Mladučká Rakúšanka preukázala pevné nervy, semifinále proti Viktorii Golubicovej otočila v treťom sete zo stavu 2:5, odvrátila Švajčiarke tri mečbaly a zvíťazila 6:1, 4:6 a 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Taggerová - Golubicová
O titul bude hrať Taggerová na elitnom okruhu prvýkrát.
WTA 250 v Ťiou-ťiang
dvojhra - semifinále:
Anna Blinkovová (Rus.) - Dominika Šalková (ČR) 6:4, 6:4
Lilli Taggerová (Rak.) - Viktorija Golubicová (Švajč.-2) 6:1, 4:6, 7:5