Swiateková vstúpila do Turnaja majsteriek veľkolepo. Svoju súperku sfúkla z kurtu za hodinu

RIJÁD. Svetová dvojka Poľka Iga Swiateková vstúpila do tenisového Turnaja majsteriek v Rijáde jasným víťazstvom.
Šampiónka z roku 2023 si na úvod skupiny B poradila 6:1 a 6:2 s Američankou Madison Keysovou.
Podobne hladkou výhrou odštartovala v Saudskej Arábii aj Jelena Rybakinová. Tenistka z Kazachstanu porazila svetovú štvorku Amandu Anisimovovú z USA 6:3, 6:1.
Swiateková nedala v prvom sete tohtoročnej víťazke Australian Open šancu. V druhom síce držiteľka šiestich grandslamových titulov za stavu 1:0 stratila servis, ale potom získala štyri gamy za sebou a pri treťom mečbale zápas po 61 minútach ukončila.
Svetová šestka Rybárikovej sa v druhom stretnutí skupiny B zdržala s Anisimovovou na kurte len 58 minút.
Wimbledonská šampiónka z roku 2022 čelila v zápase jedinému brejkbalu v závere prvého setu, o podanie ale neprišla. Sama na returne proti finalistke tohtoročného Wimbledonu a US Open oslavovala štyrikrát.
Druhú skupinu A, ktorá bude rozohraná v nedeľu, tvoria Aryna Sabalenková z Bieloruska, Jasmine Paoliniová z Talianska a Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová.
Turnaj majsteriek 2025
B-skupina:
Iga Swiateková (Poľ.-2) - Madison Keysová (USA-7) 6:1, 6:2
Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Amanda Anisimovová (USA-4) 6:3, 6:1