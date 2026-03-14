    Finále v Indian Wells sľubuje veľkú bitku. Sabalenková má rivalke čo vracať

    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. mar 2026 o 08:03
    Bieloruska v súboji o titul vyzve Kazašku Rybakinovú.

    Svetová jednotka Aryna Sabalenková sa prebojovala do svojho tretieho finále turnaja WTA 1000 v Indian Wells.

    Bieloruská tenistka zdolala v semifinále štrnástu nasadenú Češku Lindu Noskovú 6:3 a 6:4.

    Dvadsaťsedemročná hráčka tak zabojuje na tomto turnaji o svoj prvý titul, predtým dvakrát neuspela vo finále.

    O trofej zabojuje proti Jelene Rybakinovej, Kazaška zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 7:5 a 6:4.

    Pôjde tak o odvetu z finále Australian Open, v ktorom Rybakinová v januári Sabalenkovú zdolala. A zdolala ju aj v Indian Wells v roku 2023. „Chcem ten zápas,“ vyhlásila Sobolenková podľa agentúry AP.

    Rybakinová by sa mala v pondelok posunúť na druhé miesto vo svetovom rebríčku WTA. „Možno to nebol môj najlepší výkon, ale som veľmi rada, že som tento zápas vyhrala a opäť som vo finále,“ uviedla.

    WTA Indians Wells 2026

    dvojhra - semifinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Linda Nosková (ČR-14) 6:3, 6:4

    Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 7:5, 6:4

