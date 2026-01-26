VIDEO: Keysová titul neobháji. Proti krajanke sa trápila najmä pri vlastnom podaní

Americká tenistka Madison Keysová sa rozlúčila s úvodným grandslamom sezóny Australian Open už v osemfinále dvojhry. Obhajkyňa titulu a deviata nasadená hráčka turnaja podľahla krajanke Jessice Pegulovej 3:6, 4:6.
Turnajová šestka sa vo štvrťfinále stretne s ďalšou Američankou Amandou Anisimovou, ktorá v pozícii štvorky pavúka vyradila Sin-jü Wang z Číny v dvoch setoch 7:6 (4), 6:4. Prvý set rozhodla v tajbrejku, ktorý vyhrala 7:4. V druhom dejstve odskočila na 4:2 a stretnutie hladko dopodávala do konca.
Miestenku medzi osmičkou najlepších si vybojovala tiež Kazaška Jelena Rybakinová, s Belgičankou Elise Mertensovou si poradila výsledkom 6:1 a 6:3.
Keysovej duel nevyšiel a trápila sa najmä na podaní. Svoj servis stratila v oboch setoch hneď dvakrát a vyprodukovala šesť dvojchýb. Na konte mala síce o polovicu viac víťazných úderov, štatistika nevynútených chýb však hovorila výrazne v jej neprospech.
VIDEO: Zostrih zápasu Pegulová - Keysová
„Hrala som naozaj dobre, sústredila som sa len na pár vecí, ktoré som tušila, že súperka urobí,“ citovala víťazku agentúra AFP. Pegulovú čaká štvrtá účasť medzi najlepšou osmičkou v Austrálii.
„Hrala som veľmi dobre, videla som loptičku a triafala dobre údery. To mi ide počas celého turnaja, takže rada by som si to udržala.
V zápase som sa musela koncentrovať na to, kde budem podávať a že musím byť múdra. Niekedy som riskovala a menila tempo. Mala som motiváciu. Je skvelé pre americký tenis, že jedna z nás postúpila do štvrťfinále a celkovo sa nám darí,“ prezradila Pegulová v pozápasovom rozhovore na kurte.
VIDEO: Pegulová v rozhovore po zápase
Tridsaťjedenročná Američanka dosiahla najlepší výkon na grandslame pred dvoma rokmi na domácom US Open, kde podľahla vo finále Bieloruske Arine Sobolenkovej.
Keysová uznala, že jej súperka diktovala tempo. Ľutovala nevyužitie nádejných momentov v druhom sete. "Boli tam nejaké šance na brejk, s ktorými som nebola úplne spokojná, robila som chyby a nehrala som tie najlepšie lopty v dôležitých chvíľach," uviedla.
Pegulovú vyzve v boji o semifinále krajanka Anisimovová. Nasadená štvorka sa prebojovala na treťom grandslame po sebe do štvrťfinále a stále na tohtoročnom Australian Open ešte nestratila set. „Cítim sa skvele, ale bola to bitka. Náročné podmienky proti veľmi dobrej súperke.
Nikdy som nehrala proti Wangovej, ale hrala skvelý tenis. Snažila som sa nemyslieť na to, že sa mi rozpadajú tenisky. Musela som ich rýchlo vymeniť,“ opísala Anisimovová.
Australian Open 2026
ženy - dvojhra - osemfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Elise Mertensová (Belg.-21) 6:1, 6:3
Jessica Pegulová (USA-6) - Madison Keysová (USA-9) 6:3, 6:4
Amanda Anisimovová (USA-4) - Sin-jü Wang (Čína) 7:6, 6:4