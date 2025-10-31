    Veľký úspech mladej Češky. Prebojovala sa do prvého semifinále na okruhu WTA

    Navyše dnes môže oslavovať aj postup do finále štvorhry.

    ŤIOU-ŤIANG. Dvadsaťjedenročná česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahrá prvýkrát na elitnom okruhu WTA semifinále.

    Životný úspech dosiahla po víťazstve nad domácou Číňankou Paj Čuo-süan 6:3, 6:4. V dramatickom záverečnom game premenila Šalková tretí mečbal. Navyše dnes môže oslavovať aj postup do finále štvorhry.

    Členke pražskej Sparty sa až do tohto týždňa na jesenných turnajoch v Ázii nedarilo a končila v kvalifikáciách.

    Pred turnajom v Ťiou-ťiang mala šnúru štyroch porážok, teraz však v hlavnej súťaži vyradila tri súperky.

    Už štvrťfinále pre ňu znamenalo nové maximum, dostala sa do neho na piaty pokus. Jej sobotňajšou súperkou v boji o finále bude Ruska Anna Blinkovová.

    Súboj s Paj Čuo-süan začala Šalková prehratým servisom, no brejk jej hneď oplatila a v šiestom game sa českej tenistke podaril ďalší. Sama už si podanie zakaždým udržala a druhý set rozhodla ďalším brejkom v piatej hre.

    Vo svetovom rebríčku jej teraz patrí 151. miesto, v pondelok by si mala polepšiť minimálne na 133. pozíciu.

    Dnes môže Šalková ešte vybojovať postup do finále štvorhry, ktorú v Číne absolvuje s ruskou spoluhráčkou Alinou Kornejevovou. V hre o singlový titul zostala popri Šalkovej tiež iba 17-ročná Rakúšanka Lilli Taggerová.

    Pri premiére v hlavnej súťaži na okruhu WTA porazila juniorská šampiónka tohtoročného Roland Garros 6:3, 6:4 Tamaru Korpatschovú z Nemecka. O finále si Taggerová zahrá proti Švajčiarke Viktoriji Golubicovej.

    WTA Ťiou-ťiang 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Lilli Taggerová (Rak.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:3, 6:4

    Viktorija Golubicová (Švaj.-2) - Julia Putincevová (Kaz.-5) 7:5, 6:2

    Anna Blinkovová (Rus.) - Alycia Parksová (USA-3) 7:5, 7:5

    Dominika Šalková (ČR) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:3, 6:4

