Veľký úspech mladej Češky. Prebojovala sa do prvého semifinále na okruhu WTA

ŤIOU-ŤIANG. Dvadsaťjedenročná česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahrá prvýkrát na elitnom okruhu WTA semifinále.
Životný úspech dosiahla po víťazstve nad domácou Číňankou Paj Čuo-süan 6:3, 6:4. V dramatickom záverečnom game premenila Šalková tretí mečbal. Navyše dnes môže oslavovať aj postup do finále štvorhry.
Členke pražskej Sparty sa až do tohto týždňa na jesenných turnajoch v Ázii nedarilo a končila v kvalifikáciách.
Pred turnajom v Ťiou-ťiang mala šnúru štyroch porážok, teraz však v hlavnej súťaži vyradila tri súperky.
Už štvrťfinále pre ňu znamenalo nové maximum, dostala sa do neho na piaty pokus. Jej sobotňajšou súperkou v boji o finále bude Ruska Anna Blinkovová.
Súboj s Paj Čuo-süan začala Šalková prehratým servisom, no brejk jej hneď oplatila a v šiestom game sa českej tenistke podaril ďalší. Sama už si podanie zakaždým udržala a druhý set rozhodla ďalším brejkom v piatej hre.
Vo svetovom rebríčku jej teraz patrí 151. miesto, v pondelok by si mala polepšiť minimálne na 133. pozíciu.
Dnes môže Šalková ešte vybojovať postup do finále štvorhry, ktorú v Číne absolvuje s ruskou spoluhráčkou Alinou Kornejevovou. V hre o singlový titul zostala popri Šalkovej tiež iba 17-ročná Rakúšanka Lilli Taggerová.
Pri premiére v hlavnej súťaži na okruhu WTA porazila juniorská šampiónka tohtoročného Roland Garros 6:3, 6:4 Tamaru Korpatschovú z Nemecka. O finále si Taggerová zahrá proti Švajčiarke Viktoriji Golubicovej.
WTA Ťiou-ťiang 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Lilli Taggerová (Rak.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:3, 6:4
Viktorija Golubicová (Švaj.-2) - Julia Putincevová (Kaz.-5) 7:5, 6:2
Anna Blinkovová (Rus.) - Alycia Parksová (USA-3) 7:5, 7:5
Dominika Šalková (ČR) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:3, 6:4