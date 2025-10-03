    Kužmová končí v Bratislave vo štvrťfinále, nestačila na nasadenú dvojku turnaja

    Slovenka prehrala v dvoch setoch.

    BRATISLAVA. Slovenská tenistka Katarína Kužmová vypadla vo štvrťfinále dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave.

    S druhou nasadenou Dariou Snigurovou z Ukrajiny prehrala v dvoch setoch 3:6 a 6:7 (5).

    Kužmová v závere prvého setu dvakrát stratila svoj servis. V druhom dejstve viedla nad favorizovanou súperkou 2:0, ale Snigurová otočila skóre na 4:2 zo svojho pohľadu.

    Domáca hráčka si však vynútila tajbrejk, v ňom mala náskok 3:1 i 5:4, no prehrala záverečné tri loptičky a tak aj celý zápas.

