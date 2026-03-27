Skvelý úspech českého tenistu. V Miami bude bojovať o titul

Český tenista Jiří Lehečka sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.
V piatkovom semifinálovom dueli si v pozícii nasadenej dvadsaťjednotky poradil s turnajovou dvadsaťosmičkou Francúzom Arthurom Filsom hladko 6:2, 6:2.
Dvadsaťštyriročný Lehečka postúpil do svojho siedmeho a jednoznačne najväčšieho finále na okruhu ATP.
V nedeľu sa v súboji o trofej stretne s víťazom zápasu medzi Talianom Jannikom Sinnerom a Nemcom Alexandrom Zverevom.
ATP Miami 2026
Dvojhra mužov - semifinále:
Jiří Lehečka (ČR-21) - Arthur Fils (Fr.-28) 6:2, 6:2