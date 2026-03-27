    Skvelý úspech českého tenistu. V Miami bude bojovať o titul

    TASR|27. mar 2026 o 21:55
    Český tenista Jiří Lehečka sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.

    V piatkovom semifinálovom dueli si v pozícii nasadenej dvadsaťjednotky poradil s turnajovou dvadsaťosmičkou Francúzom Arthurom Filsom hladko 6:2, 6:2.

    Dvadsaťštyriročný Lehečka postúpil do svojho siedmeho a jednoznačne najväčšieho finále na okruhu ATP.

    V nedeľu sa v súboji o trofej stretne s víťazom zápasu medzi Talianom Jannikom Sinnerom a Nemcom Alexandrom Zverevom.

    ATP Miami 2026

    Dvojhra mužov - semifinále:

    Jiří Lehečka (ČR-21) - Arthur Fils (Fr.-28) 6:2, 6:2

