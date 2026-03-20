Šok na úkor Swiatekovej. Turnajová dvojka skončila v Miami už v druhom kole

Poľská tenistka Iga Swiateková prekvapujúco vypadla už v 2. kole dvojhry na turnaji WTA v Miami.
Druhá nasadená hráčka podľahla v noci na piatok svojej krajanke Magde Linetteovej v troch setoch 6:1, 5:7 a 3:6.
Už v prvom kole skončila aj Češka Linda Fruhvirtová, ktorá po takmer trojhodinovej bitke prehrala so 17-ročnou Emerson Jonesovou.
Talentovanej Austrálčanke podľahla po nádejnom začiatku 6:3, 6:7 a 6:7. Dvadsaťročná Češka tak v Miami nezopakovala vlaňajšiu účasť v treťom kole.
Fruhvirtová na svoj úvodný zápas čakala takmer 30 hodín, pretože program turnaja narušil dážď.
WTA Miami 2026
Ženy - 1. kolo:
Alycia Parksová (USA) - Sinja Krausová (Rak.) 7:5, 7:6 (4),
Julija Starodubcevová (Ukr.) - Eva Lysová (Nem.) 6:1, 6:4
Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Darja Semenistajová (Lot.) 6:4, 6:1
Talia Gibsonová (Austr.) - Sára Bejleková (ČR) 6:1, 6:0
Paula Badosová (Šp.) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 7:5, 6:3
Tereza Valentová (ČR) - Katie Volynetsová (USA) 6:2, 6:4
Lilli Taggerová (Rak.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:7 (8), 6:4, 7:5
Hailey Baptisteová (USA) - Tatjana Mariová (Nem.) 7:5, 6:2
Elvina Kalievová (USA) - Dalma Galfiová (Maď.) 6:3, 6:7 (5), 7:6 (5)
Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Darja Semenistajová (Lot.) 6:4, 6:1
Anastasia Sacharovová Rus.) - Anna Bondarová (Maď.) 5:7, 6:3, 6:1
Francesca Jonesová (V.Brit.) - Venus Williamsová (USA) 7:5, 7:5
Peyton Stearnsová (USA) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 7:6 (6), 6:4
Oxana Selechmetovová (Rus.) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:3, 4:6, 6:3
Ann Liová (USA) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:2, 2:6, 6:3
Julia Putincevová (Kaz.) - Janice Tjenová (Indonézia) 3:6, 6:3, 6:4
Catherine McNallyová (USA) - Rebeka Masárová (Švaj.) 6:2, 7:5
Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Solana Sierrová (Arg.) 6:1, 6:3
Dajana Jastremská (Ukr.) - Ashlyn Kruegerová (USA) 2:6, 6:4, 7:5
Taylor Townsendová (USA) - Lulu Sunová (N.Zél.) 7:6 (5), 6:3
Elena Ruseová (Rum.) - Antonia Ružičová (Chor.) 7:5, 7:6 (3)
Emerson Jonesová (Aus.) - Linda Fruhvirtová (ČR) 3:6, 7:6 (3), 7:6 (4)
Sloane Stephensová (USA) - Jennifer Bradyová (USA) 6:4, 6:2
2. kolo:
Alexandra Ealaová (Fil.-31) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:7 (6), 6:3, 6:3
Magda Linetteová (Poľ.) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 1:6, 7:5, 6:3
Marie Bouzková (ČR-32) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:2