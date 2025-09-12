Nemcom v prvý deň nechýbal ani Zverev. Holanďania nezvládajú zápas v domácom prostredí

BRATISLAVA. Nemeckí tenisti vedú v zápase 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára nad domácim Japonskom po úvodných dvojhrách 2:0.
Rovnako dobre vyšli Argentínčanom zápasy v Groningene s domácim Holandskom.
Nemci si v Tokiu vybudovali sľubný náskok, hoci sa museli vyrovnať s absenciou svetovej trojky Alexandra Zvereva.
Úvodný bod pre hostí vybojoval Jan-Lennard Struff, ktorý zdolal v troch setoch Jošihita Nišioku, druhý pridal v ďalšej dvojhre Yannick Hanfmann.
K postupu tak stačí Nemcom už len bod. V sobotu je naplánovaná štvorhra, v ktorej Josuke Watanuki a Takeru Juzuki vyzvú duo Kevin Krawietz, Tim Pütz.
2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
Holandsko - Argentína 0:2 po úvodných dvojhrách
- Jesper De Jong - Tomas Martin Etcheverry 4:6, 4:6
- Botic van de Zandschulp - Francisco Cerundolo 6:7 (4), 1:6
Japonsko - Nemecko 0:2 po úvodných dvojhrách
- Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
- Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6