    Nemcom v prvý deň nechýbal ani Zverev. Holanďania nezvládajú zápas v domácom prostredí

    Jan-Lennard Struff.
    Jan-Lennard Struff. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. sep 2025 o 19:11
    Nemci a Argentínčania zvládli prvé dvojhry.

    BRATISLAVA. Nemeckí tenisti vedú v zápase 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára nad domácim Japonskom po úvodných dvojhrách 2:0.

    Rovnako dobre vyšli Argentínčanom zápasy v Groningene s domácim Holandskom.

    Nemci si v Tokiu vybudovali sľubný náskok, hoci sa museli vyrovnať s absenciou svetovej trojky Alexandra Zvereva.

    Úvodný bod pre hostí vybojoval Jan-Lennard Struff, ktorý zdolal v troch setoch Jošihita Nišioku, druhý pridal v ďalšej dvojhre Yannick Hanfmann.

    K postupu tak stačí Nemcom už len bod. V sobotu je naplánovaná štvorhra, v ktorej Josuke Watanuki a Takeru Juzuki vyzvú duo Kevin Krawietz, Tim Pütz.

    2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára

    Holandsko - Argentína 0:2 po úvodných dvojhrách

    • Jesper De Jong - Tomas Martin Etcheverry 4:6, 4:6
    • Botic van de Zandschulp - Francisco Cerundolo 6:7 (4), 1:6

    Japonsko - Nemecko 0:2 po úvodných dvojhrách

    • Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
    • Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6
    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi z Kolumbie.
