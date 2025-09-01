Svetová jednotka postúpila bez problémov. Vo štvrťfinále budú dve české tenistky

NEW YORK. Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii nasadenej štvorky si poradila hladko s krajankou Ann Liovou 6:1 a 6:2.
Pozíciu favoritky potvrdila najvyššie nasadená Bieloruska Aryna Sabalenková, ktorá vyradila Španielku Cristinu Bucsovú po výsledku 6:1, 6:4.
„Som veľmi šťastná z víťazstva a mám pocit, že sa každým zápasom zlepšujem,“ povedala svetová jednotka rebríčka WTA, ktorá môže byť prvou ženou s úspešnou obhajobou titulu na US Open od Sereny Williamsovej v roku 2014.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Bucsová
„Nemyslím na minulý rok. Som šťastná, že sa mi to už raz podarilo, ale chcem to dosiahnuť ešte mnohokrát,“ dodala Sabalenková.
V bojoch o semifinále budú dve nenasadené Češky. Markéta Vondroušová si poradila s deviatkou turnaja Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu v pomere 6:4, 5:7, 6:2.
Ďalej sa prebojovala aj Barbora Krejčíková, na ktorej rakete skončila domáca Taylor Towsendová po výsledku 1:6, 7:6 (13), 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Krejčíková - Towsendová
Trojnásobné české zastúpenie vo štvrťfinále môže skompletizovať 11. nasadená Karolína Muchová, ktorú čakal duel s Ukrajinkou Martou Kosťjukovou.
US Open 2025
Dvojhra žien - osemfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:1, 6:4
Markéta Vondroušová (ČR) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 6:4, 5:7, 6:2
Barbora Krejčíková (ČR) - Taylor Towsendová (USA) 1:6, 7:6 (13), 6:3
Jessica Pegulová (USA-4) - Ann Liová (USA) 6:1, 6:2