Alcaraz našiel rytmus až po prvom sete. V boji o semifinále ho čaká Čech

NEW YORK. Český tenista Jiří Lehečka postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii 20. nasadeného hráča zdolal francúzskeho veterána Adriana Mannarina 7:6 (4), 6:4, 2:6 a 6:2 a po druhýkrát sa prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja.
Tam narazí na druhého nasadeného Carlosa Alcaraza, ktorý zdolal Arthura Rinderknecha z Francúzska 7:6 (3), 6:3, 6:4.
Tridsaťsedemročný Mannarino sa snažil o postup do štvrťfinále keď získal tretí set a vo štvrtom si vybojoval brejk, ale Lehečka vyhral posledných šesť gemov a spečatil víťazstvo.
„Som bez slov, pretože to bol pekelný zápas,“ citovala Lehečku agentúra AFP. Čech je vo svetovom rebríčku na 21. mieste a je na najlepšej ceste prebojovať sa do prvej dvadsiatky.
Alcaraz držal zápas pevne v rukách, Rinderknech mu vzdoroval len v prvom sete, ktorý rozhodol tajbrejk.
Potom už Španiel potvrdil úlohu favorita. „Prvý set bol tesný, potom som už našiel rytmus,“ uviedol Alcaraz po zápase.
US Open 2025
Dvojhra mužov - osemfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Arthur Rinderknech (Fr.) 7:6 (3), 6:3, 6:4
Jiří Lehečka (ČR-21) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (4), 6:4, 2:6 a 6:2