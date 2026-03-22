    Svitolinová sa v Miami ďaleko nedostala. Stopku jej vystavila domáca Američanka

    Jelina Svitolinová
    Jelina Svitolinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. mar 2026 o 21:21
    Ukrajinka bola nasadenou deviatkou turnaja.

    Domáca americká tenistka Jessica Pegulová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Miami.

    V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej päťky Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:2, 6:2.

    Pegulovej krajanka Hailey Baptisteová vyradila deviatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6:3, 7:5.

    WTA Miami

    dvojhra - 3. kolo:

    Hailey Baptisteová (USA) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 6:3, 7:5

    Talia Gibsonová (Austr.) - Iva Jovičová (USA-18) 6:2, 6:2

    Jessica Pegulová (USA-5) - Leylah Fernandezová (Kan.-26) 6:2, 6:2

    Jelena Ostapenková (Lot.-25) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 5:7, 6:2, 7:5

    Jaqueline Cristianová (Rum.-34) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 4:6, 7:6 (5)

    Jelina Svitolinová
    Jelina Svitolinová
    Svitolinová sa v Miami ďaleko nedostala. Stopku jej vystavila domáca Američanka
    dnes 21:21
