Svitolinová sa v Miami ďaleko nedostala. Stopku jej vystavila domáca Američanka

Domáca americká tenistka Jessica Pegulová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Miami.
V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej päťky Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:2, 6:2.
Pegulovej krajanka Hailey Baptisteová vyradila deviatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6:3, 7:5.
WTA Miami
dvojhra - 3. kolo:
Hailey Baptisteová (USA) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 6:3, 7:5
Talia Gibsonová (Austr.) - Iva Jovičová (USA-18) 6:2, 6:2
Jessica Pegulová (USA-5) - Leylah Fernandezová (Kan.-26) 6:2, 6:2
Jelena Ostapenková (Lot.-25) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 5:7, 6:2, 7:5
Jaqueline Cristianová (Rum.-34) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 4:6, 7:6 (5)