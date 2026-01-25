Sabalenková ustála tlak mladej súperky a zložila jej poklonu: Neuveriteľná hráčka

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila na grandslamovom turnaji Australian Open do štvrťfinále dvojhry.
Nasadená jednotka si v osemfinále poradila s turnajovou sedemnástkou Victoriou Mbokovou z Kanady v dvoch setoch 6:1 a 7:6 (1).
V boji o prienik medzi elitné kvarteto sa stretne s 18-ročnou Američankou Ivou Jovicovou, ktorá deklasovala Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:0 a 6:1.
Dvojnásobná šampiónka z Melbourne Sabalenková uspela vo svojom dvadsiatom tajbrejku na grandslamoch v sérii a po stretnutí pochválila výkon iba 19-ročnej Kanaďanky: „Na svoj vek je to neuveriteľná hráčka. Dnes hrala skvelý tenis a dala mi zabrať najmä v druhom sete.“
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Mboková
Jej ďalšou súperkou bude talentovaná Jovicová. Tá je od roku 1998 najmladšou hráčkou na Australian Open, ktorá prešla do štvrťfinále podujatia bez straty setu. Jovicová sa prvýkrát v kariére dostala na grandslamovom podujatí medzi najlepšiu osmičku.
Vo štvrťfinále sa predstaví aj Američanka Coco Gauffová. Tretia nasadená hráčka vyradila devätnástku „pavúka“ Karolínu Muchovú z Česka v troch setoch 6:1, 3:6, 6:3.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka môže postupom do semifinále zopakovať svoj doteraz najlepší výkon v Melbourne Parku z roku 2024.
Gauffová si poradila s Muchovou vo všetkých piatich vzájomných súbojoch a v nasledujúcej fáze sa stretne s víťazkou duelu medzi Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Australian Open 2026
ženy - dvojhra - osemfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Victoria Mboková (Kan.-17) 6:1, 7:6 (1)
Iva Jovicová (USA-29) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1
Coco Gauffová (USA-3) - Karolína Muchová (ČR-19) 6:1, 3:6, 6:3