Ruska sa po troch rokoch teší z titulu na okruhu WTA, uspela vo finále turnaja v Ťiou-ťiangu

ŤIOU-ŤIANG. Ruská tenistka Anna Blinkovová triumfovala vo finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Ťiou-ťiangu.
V sobotnom zápase zdolala Rakúšanku Lilli Taggerovú dvakrát 6:3 a získala svoj druhý titul na okruhu WTA.
VIDEO: Zostrih zápasu Blinkovová - Taggerová
Premiérový si pripísala pred troma rokmi v Rumunsku, keď vtedy uspela nad Jasmine Paoliniovou.
Talianka sa v súčasnoti etablovala v najlepšej desiatke rebríčka.
WTA 250 v čínskom Ťiou-ťiangu
dvojhra - finále:
Anna Blinkovová (Rus.) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 6:3