Ruska sa po troch rokoch teší z titulu na okruhu WTA, uspela vo finále turnaja v Ťiou-ťiangu

    Anna Blinkovová. (Autor: SITA/AP)
    TASR, Sportnet|2. nov 2025 o 10:59 (aktualizované 2. nov 2025 o 11:00)
    Premiérové prvenstvo si pripísala v Rumunsku.

    ŤIOU-ŤIANG. Ruská tenistka Anna Blinkovová triumfovala vo finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Ťiou-ťiangu.

    V sobotnom zápase zdolala Rakúšanku Lilli Taggerovú dvakrát 6:3 a získala svoj druhý titul na okruhu WTA.

    VIDEO: Zostrih zápasu Blinkovová - Taggerová

    Premiérový si pripísala pred troma rokmi v Rumunsku, keď vtedy uspela nad Jasmine Paoliniovou.

    Talianka sa v súčasnoti etablovala v najlepšej desiatke rebríčka.

    WTA 250 v čínskom Ťiou-ťiangu

    dvojhra - finále:

    Anna Blinkovová (Rus.) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 6:3

    Tenis

