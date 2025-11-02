    Mladá Kanaďanka zvládla trojhodinový finálový boj. Sezónu začínala vo štvrtej stovke rebríčka

    Victoria Mboková.
    Victoria Mboková. (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
    2. nov 2025 o 12:51 (aktualizované 2. nov 2025 o 13:07)
    Získala druhý titul na okruhu WTA.

    HONGKONG. Tenisový turnaj v Hongkongu ovládla 19-ročná Kanaďanka Victoria Mboková.

    Po takmer trojhodinovom boji vo finále zdolala Španielku Cristinu Bucsaovú 7:5, 6:7 (9), 6:2 a po augustovom premiérovom triumfe doma v Montreale získala druhý titul.

    Mboková začínala sezónu vo štvrtej stovke svetového rebríčka, v pondelkovom novom vydaní by už mala byť osemnásta.

    Dramatické finále s Bucsaovou mohla ukončiť už v tajbrejku druhého setu, lenže mečbal za stavu 8:7 nepremenila.

    VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Bucsová

    Od augustového víťazstva v Montreale Mbokovú trápili problémy so zápästím a prehrala štyri zápasy v rade.

    V Tokiu v minulom týždni sa už dostala do štvrťfinále a životnú sezónu korunovala dnes v Hongkongu.

    O osem rokov staršia Bucsaová na prvú trofej na okruhu WTA nedosiahla.

    WTA 250 Hongkong

    Dvojhra - finále:

    Victoria Mboková (Kan.-3) - Cristina Bucsová (Šp.) 7:5, 6:7 (9), 6:2

    dnes 12:51
