Mladá Kanaďanka zvládla trojhodinový finálový boj. Sezónu začínala vo štvrtej stovke rebríčka

HONGKONG. Tenisový turnaj v Hongkongu ovládla 19-ročná Kanaďanka Victoria Mboková.
Po takmer trojhodinovom boji vo finále zdolala Španielku Cristinu Bucsaovú 7:5, 6:7 (9), 6:2 a po augustovom premiérovom triumfe doma v Montreale získala druhý titul.
Mboková začínala sezónu vo štvrtej stovke svetového rebríčka, v pondelkovom novom vydaní by už mala byť osemnásta.
Dramatické finále s Bucsaovou mohla ukončiť už v tajbrejku druhého setu, lenže mečbal za stavu 8:7 nepremenila.
VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Bucsová
Od augustového víťazstva v Montreale Mbokovú trápili problémy so zápästím a prehrala štyri zápasy v rade.
V Tokiu v minulom týždni sa už dostala do štvrťfinále a životnú sezónu korunovala dnes v Hongkongu.
O osem rokov staršia Bucsaová na prvú trofej na okruhu WTA nedosiahla.
WTA 250 Hongkong
Dvojhra - finále:
Victoria Mboková (Kan.-3) - Cristina Bucsová (Šp.) 7:5, 6:7 (9), 6:2