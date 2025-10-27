Český tenista končí v Paríži už v prvom kole. Nestačil na Taliana, ktorý vyzve Sheltona

PARÍŽ. Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V úvodnom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča 6:1, 6:4.
V ďalšej fáze ho čaká Američan Ben Shelton, ktorý mal na úvod voľný žreb.
ATP Masters 1000 Paríž
Dvojhra - 1. kolo:
Andrej Rubľov (Rus.-12) - Jacob Fearnley (V. Brit.) 6:1, 6:4
Alexander Bublik (Kaz.-13) - Alexei Popyrin (Aus.) 6:4, 6:3
Cameron Norrie (V. Brit.) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 6:4
Learner Tien (USA) - Nuno Borges (Portug.) 6:2, 7:6 (7)
Arthur Rinderknech (Frankreich) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (5), 7:6 (4)
Aleksandar Vukic (Aus.) - Terence Atmane (Frankreich) 6:4, 2:6, 6:4
Miomir Kecmanovič (Srb.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:4, 1:6, 7:6 (2)
Francisco Cerundolo (Arg.) - Damir Džumhur (BaH) 6:3, 6:3
Zizou Bergs (Belg.) - Alex Michelsen (USA) 6:3, 2:6, 6:2
Lorenzo Sonego (Tal.) - Sebastian Korda (USA) 6:2, 6:3
Alexandre Müller (Fr.) - Brandon Nakashima (USA) 6:2, 7:5
Grigor Dimitrov (Bul.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (5), 6:1
Flavio Cobolli (Tal.) - Tomáš Macháč (ČR) 6:1, 6:4
Daniel Altmaier (Nem.) - Marcos Giron (USA) 6:2, 7:6 (5)
Arthur Cazaux (Fr.) - Luciano Darderi (Tal.) 7:6 (5), 7:6 (4)