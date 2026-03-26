VIDEO: Víťazná cesta Češky skončila v semifinále. Gauffová ju deklasovala v oboch setoch

Domáca americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami.
V semifinále v pozícii nasadenej štvorky deklasovala trinástku „pavúka" Češku Karolínu Muchovú 6:1, 6:1. V dueli o titul nastúpi proti víťazke súboja medzi Bieloruskou Arynou Sabalenkovou a Kazaškou Jelenou Rybakinovou.
Dvadsaťdeväťročná Muchová prehrala s Gauffovou aj šiesty vzájomný zápas, po piaty raz proti nej neuhrala ani set. Tento rok na Američanku nestačila druhýkrát po osemfinále Australian Open.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Muchová
Muchová, ktorá plnila úlohu nasadenej štrnástky, vo štvrtok prišla šesťkrát o servis, využila len jeden z ôsmich brejkbolov. Gauffová nemusela ľutovať ani päť dvojchýb.
Muchová pritom začala duel nádejne a hneď v úvodnej hre získala brejk. Potom už ale v prvom sete nezískala ani gem a Gauffová vývoj otočila. Odvrátila ďalšie tri brejkbaly, trikrát zobrala servis českej hráčke a doservírovala úvodný set čistou hrou.
Predvlaňajšia víťazka Turnaja majsteriek Gauffová pokračovala v precíznom výkone aj v druhom dejstve.
Po ďalších dvoch brejkoch utiekla do vedenia 4:0. Muchová síce znížila a za stavu 1:4 sa ešte dostala k dvom brejkbalom, Gauffová ich ale vymazala a vzápätí na príjme využila prvý mečbal.
WTA Miami 2026
Dvojhra - semifinále:
Coco Gauffová (USA-4) - Karolína Muchová (ČR-13) 6:1, 6:1