VIDEO: Víťazná cesta Češky skončila v semifinále. Gauffová ju deklasovala v oboch setoch

    Americká tenistka Coco Gauffová (vľavo) sa objíma s Češkou Karolínou Muchovou. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|26. mar 2026 o 22:06
    Domáca americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami.

    V semifinále v pozícii nasadenej štvorky deklasovala trinástku „pavúka" Češku Karolínu Muchovú 6:1, 6:1. V dueli o titul nastúpi proti víťazke súboja medzi Bieloruskou Arynou Sabalenkovou a Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

    Dvadsaťdeväťročná Muchová prehrala s Gauffovou aj šiesty vzájomný zápas, po piaty raz proti nej neuhrala ani set. Tento rok na Američanku nestačila druhýkrát po osemfinále Australian Open.

    Muchová, ktorá plnila úlohu nasadenej štrnástky, vo štvrtok prišla šesťkrát o servis, využila len jeden z ôsmich brejkbolov. Gauffová nemusela ľutovať ani päť dvojchýb.

    Muchová pritom začala duel nádejne a hneď v úvodnej hre získala brejk. Potom už ale v prvom sete nezískala ani gem a Gauffová vývoj otočila. Odvrátila ďalšie tri brejkbaly, trikrát zobrala servis českej hráčke a doservírovala úvodný set čistou hrou.

    Predvlaňajšia víťazka Turnaja majsteriek Gauffová pokračovala v precíznom výkone aj v druhom dejstve.

    Po ďalších dvoch brejkoch utiekla do vedenia 4:0. Muchová síce znížila a za stavu 1:4 sa ešte dostala k dvom brejkbalom, Gauffová ich ale vymazala a vzápätí na príjme využila prvý mečbal.

    WTA Miami 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Coco Gauffová (USA-4) - Karolína Muchová (ČR-13) 6:1, 6:1

