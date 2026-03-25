VIDEO: Rybakinová predviedla vo štvrťfinále skvelý obrat. Mala som šťastie, povedala

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami.
Nasadená trojka zdolala vo štvrťfinále domácu Jessicu Pegulovú v troch setoch 2:6, 6:3 a 6:4.
Jej ďalšou súperkou bude úspešnejšia zo súboja medzi Hailey Baptisteovou a Arynou Sabalenkovou.
„S Jessicou sú to vždy veľmi ťažké zápasy,“ povedala Rybakinová vo svojom rozhovore priamo na kurte. „Začala hrať dobre, ja som bola trochu unáhlená a frustrovaná, ale som rada, že sa mi podarilo dostať späť do zápasu a otočiť priebeh v druhom sete.
Niekoľkokrát som mala šťastie. Snažila som sa ísť viac k sieti – Jessica hrá veľmi rýchlo a niekedy aj krátke lopty, takže nebolo ľahké zostať len vzadu, musela som sa trochu prispôsobiť,“ uviedľa podľa wtatennis.com.
WTA Miami 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 2:6, 6:3, 6:4