    VIDEO: Rybakinová predviedla vo štvrťfinále skvelý obrat. Mala som šťastie, povedala

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová reaguje vo štvrťfinále ženskej dvojhry.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová reaguje vo štvrťfinále ženskej dvojhry. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 23:12
    Nasadená trojka zdolala domácu Jessicu Pegulovú v troch setoch.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami.

    Nasadená trojka zdolala vo štvrťfinále domácu Jessicu Pegulovú v troch setoch 2:6, 6:3 a 6:4.

    Jej ďalšou súperkou bude úspešnejšia zo súboja medzi Hailey Baptisteovou a Arynou Sabalenkovou. 

    „S Jessicou sú to vždy veľmi ťažké zápasy,“ povedala Rybakinová vo svojom rozhovore priamo na kurte. „Začala hrať dobre, ja som bola trochu unáhlená a frustrovaná, ale som rada, že sa mi podarilo dostať späť do zápasu a otočiť priebeh v druhom sete.

    Niekoľkokrát som mala šťastie. Snažila som sa ísť viac k sieti – Jessica hrá veľmi rýchlo a niekedy aj krátke lopty, takže nebolo ľahké zostať len vzadu, musela som sa trochu prispôsobiť,“ uviedľa podľa wtatennis.com.

    WTA Miami 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jessica Pegulová (USA-5) 2:6, 6:3, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder.
