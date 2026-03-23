Nenasadený Francúz sa postaral v Miami o prekvapenie. S turnajom sa lúči aj Medvedev

Francúzsky tenista Ugo Humbert postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.
V 3. kole v pozícii nasadenej tridsaťjednotky zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6:4, 7:6 (2).
O prekvapenie sa postaral Humbertov krajan Terence Atmane, ktorý vyradil siedmeho nasadeného Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea 6:3, 1:6, 6:3.
S turnajom sa rozlúčil aj deviaty nasadený Rus Daniil Medvedev po prehre 0:6, 6:4, 5:7 s Argentínčanom Franciscom Cerundolom.
ATP Miami 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Terence Atmane (Fr.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) 6:3, 1:6, 6:3
Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Daniil Medvedev (Rus.-9) 6:0, 4:6, 7:5
Ugo Humbert (Fr.-31) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:4, 7:6 (2)