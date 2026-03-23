    Nenasadený Francúz sa postaral v Miami o prekvapenie. S turnajom sa lúči aj Medvedev

    Ruský tenista Daniil Medvedev.
    Ruský tenista Daniil Medvedev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. mar 2026 o 20:20
    Ruský tenista obdržal v prvom sete kanára.

    Francúzsky tenista Ugo Humbert postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.

    V 3. kole v pozícii nasadenej tridsaťjednotky zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6:4, 7:6 (2).

    O prekvapenie sa postaral Humbertov krajan Terence Atmane, ktorý vyradil siedmeho nasadeného Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea 6:3, 1:6, 6:3.

    S turnajom sa rozlúčil aj deviaty nasadený Rus Daniil Medvedev po prehre 0:6, 6:4, 5:7 s Argentínčanom Franciscom Cerundolom.

    ATP Miami 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Terence Atmane (Fr.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) 6:3, 1:6, 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Daniil Medvedev (Rus.-9) 6:0, 4:6, 7:5

    Ugo Humbert (Fr.-31) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:4, 7:6 (2)

    Tenis

    Ruský tenista Daniil Medvedev.
    Ruský tenista Daniil Medvedev.
    Nenasadený Francúz sa postaral v Miami o prekvapenie. S turnajom sa lúči aj Medvedev
    dnes 20:20
