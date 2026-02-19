    Český tenista šokoval svetovú dvojku. Sinner sa s turnajom lúči už vo štvrťfinále

    Český tenista Jakub Menšík sa teší z výhry.
    Český tenista Jakub Menšík sa teší z výhry. (Autor: TASR/AP)
    19. feb 2026 o 23:42
    Alcaraz zdolal Rusa Chačanova.

    Tenista Jakub Menšík vo štvrťfinále v Dauhe porazil svetovú dvojku Taliana Jannika Sinnera 7:6, 2:6 a 6:3 . V piatkovom semifinále ho čaká Arthur Fils z Francúzska, ktorý si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.

    Dvadsaťročný Menšík získal prvý set 7:3 v tie-breaku. V druhom sete vypadol z tempa a štvornásobný grandslamový šampión Sinner vyrovnal. V rozhodujúcom sete už mal opäť navrch 16. hráč sveta a zápas ukončil pri súperovom servise.

    "Som rád, že po druhom sete, keď som trochu poľavil, som sa v treťom zlepšil na podaní a zase som sa zdvihol," povedal v televíznom rozhovore Menšík, ktorý Sinnera porazil ako prvý český hráč.

    "Je to veľké víťazstvo, ale zajtra ma čaká semifinále, takže nie je čas niečo oslavovať. Teraz sa vyspím a zase sa budem chystať na ďalší zápas. Dúfam, že predvediem podobný výkon, "dodal Menšík, ktorý si v Dauhe zahral o titul už pred dvoma rokmi.

    VIDEO: Víťazný úder Jakuba Menšíka

    V semifinále sa Menšík tento rok predstaví druhýkrát. V januári v Aucklande si prišiel až k druhému titulu v kariére. Sinner po vyradení v semifinále Australian Open so Srbom Novakom Djokovičom zaznamenal druhú porážku v sezóne.

    Lehečka v úvodných dvoch kolách v Katare nestratil ani set, ale proti Filsovi sa mu nedarilo. V prvom sete ôsmy nasadený hráč prišiel o podanie dvakrát a v druhom sete trikrát. Zaznamenal tiež 32 nevynútených chýb.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvorí prvý hráč sveta Španiel Carlos Alcaraz a obhajca titulu Rus Andrej Rubljov. Alcaraz vo štvrťfinále porazil 6:7, 6:4 a 6:3 šampióna z roku 2024 Rusa Karena Chačanova, Rubljov zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:3 a 7:6.

    ATP Dauha 2026

    dvojhra - štvrťfinále:

    Jakub Menčík (ČR-6) - Jannik Sinner (Tal.-2) 7:6 (3), 2:6, 6:3

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Karen Chačanov (Rus.-7) 6:7 (3), 6:4, 6:3

    Arthur Fils (Fr.) - Jiří Lehečka (ČR-8) 6:3, 6:3

    Andrej Rubľov (Rus.-5) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:3, 7:6 (2)

