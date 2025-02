Prvý cenný kov a hneď zlato. Mladí slovenskí tenisti zvíťazili na ME tímov

RONCHIN. Slovenskí tenisti získali zlato na majstrovstvách Európy tímov do 16 rokov vo francúzskom Ronchine

Slováci nastupujú na Winter Cupe, zimných ME hráčov do 16 rokov, pravidelne, no v Ronchine prvýkrát získali cenný kov.

Ich najlepším umiestnením doteraz bola 4. priečka v rokoch 2013 (Molčan, Néma, Gajdica) a 2014 (Líška, Klein).