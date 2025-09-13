Domáca favoritka skončila v Brazílii vo štvrťfinále. V Mexiku sa darilo Bartúňkovej

SAO PAULO, GUADALJARA. Domáca favoritka Beatriz Haddadová Maiová skončila vo štvrťfinále tenisového turnaja v Sao Paule.
Najvyššie nasadená hráčka podľahla v noci na sobotu turnajovej päťke Renate Zarazuovej z Mexika v dvoch setoch 6:7 (5) a 3:6.
Česká tenistka Nikola Bartůňková postúpila do semifinále turnaja WTA v mexickej Guadalajare.
V sobotňajšom zápase zdolala štvrtú nasadenú Magdalenu Frechovú z Poľska v dvoch setoch 7:5, 6:4.
WTA - výsledky
štvrťfinále - WTA v Guadaljare:
Elsa Jacquemotová (Fr.) - Tatjana Mariová (Nem.-6) 3:6, 6:4, 6:4
Iva Jovičová (USA) - Victoria Jimenezová Kasincevová (And.) 6:3, 3:6, 7:6 (6)
Emiliana Arangová (Kol.) - Marina Stakušičová (Kan.) 6:2, 6:3
Nikola Bartůňková (ČR) - Magdalena Frechová (Poľ.-4) 7:5, 6:4
štvrťfinále - WTA v Sao Paule:
Renata Zarazuová (Mex.-5) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-1) 7:6 (5), 6:3
Francesca Jonesová (V.Brit.-6) - Solana Sierrová (Arg.-2) 6:3, 6:4
Janice Tjenová (Indonézia) - Alexandra Ealová (Fil.-3) 6:4, 6:1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová (Fr.) - Panna Udvardyová (Maď.-8) 6:2, 6:4