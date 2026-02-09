Plíšková v Dauhe postúpila cez nasadenú trojku, favoritka musela zápas skrečovať

Americká tenistka Amanda Anisimovová vypadla na turnaji WTA 1000 v katarskej Dauhe ako nasadená trojka už v 1. kole dvojhry s Češkou Karolínou Plíškovou.
Prvý set vyhrala 7:5, no v ďalšom neuspela v tajbrejku 3:7 a v rozhodujúcom treťom skrečovala za stavu 1:4.
Do 2. kola postúpila aj Linda Nosková, keď v úvodnom kole v pozícii nasadenej deviatky zdolala Austrálčanku Mayu Jointovú 6:4, 6:0.
S turnajom sa rozlúčila jedenásta nasadená Dánka Clara Tausonová, ktorá prehrala s ďalšou Češkou Kateřinou Siniakovou 4:6, 1:6.
WTA Dauha
dvojhra - 1. kolo:
Karolína Plíšková (ČR) - Amanda Anisimovová (USA-3) 5:7, 7:6 (3), 4:1 - skreč
Camila Osoriová (Kol.) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 2:6, 6:4, 2:0 - skreč
Tereza Valentová (ČR) - Alexandra Ealová (Fil.) 7:6 (6), 6:1
Emma Navarrová (ČR-12) - Tatjana Mariová (Nem.) 7:5, 6:1
Čeng Čchin-wen - Sofia Keninová (USA) 4:6, 6:1, 6:2
Maria Sakkariová (Gréc.) - Zeynep Sonmezová (Turec.) 6:1, 6:3
Jelena Ostapenková (Lot.) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:7 (6), 6:3, 6:4
Anna Kalinská (Rus.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:2, 6:1
Janice Tjenová (Indon.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:0, 6:1
Kateřina Siniaková (ČR) - Clara Tausonová (Dán.-11) 6:4, 6:1
Dajana Jastremská (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:4, 4:6, 7:6 (5)
Wang Sin-jü (Čína) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 7:5
Linda Nosková (ČR-9) - Maya Jointová (Austr.) 6:4, 6:0
