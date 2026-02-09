    Plíšková v Dauhe postúpila cez nasadenú trojku, favoritka musela zápas skrečovať

    Karolína Plíšková.
    Karolína Plíšková. (Autor: TASR/AP)
    9. feb 2026
    Do 2. kola postúpila aj Linda Nosková.

    Americká tenistka Amanda Anisimovová vypadla na turnaji WTA 1000 v katarskej Dauhe ako nasadená trojka už v 1. kole dvojhry s Češkou Karolínou Plíškovou.

    Prvý set vyhrala 7:5, no v ďalšom neuspela v tajbrejku 3:7 a v rozhodujúcom treťom skrečovala za stavu 1:4.

    Do 2. kola postúpila aj Linda Nosková, keď v úvodnom kole v pozícii nasadenej deviatky zdolala Austrálčanku Mayu Jointovú 6:4, 6:0.

    S turnajom sa rozlúčila jedenásta nasadená Dánka Clara Tausonová, ktorá prehrala s ďalšou Češkou Kateřinou Siniakovou 4:6, 1:6.

    WTA Dauha

    dvojhra - 1. kolo:

    Karolína Plíšková (ČR) - Amanda Anisimovová (USA-3) 5:7, 7:6 (3), 4:1 - skreč

    Camila Osoriová (Kol.) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 2:6, 6:4, 2:0 - skreč

    Tereza Valentová (ČR) - Alexandra Ealová (Fil.) 7:6 (6), 6:1

    Emma Navarrová (ČR-12) - Tatjana Mariová (Nem.) 7:5, 6:1

    Čeng Čchin-wen - Sofia Keninová (USA) 4:6, 6:1, 6:2

    Maria Sakkariová (Gréc.) - Zeynep Sonmezová (Turec.) 6:1, 6:3

    Jelena Ostapenková (Lot.) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:7 (6), 6:3, 6:4

    Anna Kalinská (Rus.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:2, 6:1

    Janice Tjenová (Indon.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:0, 6:1

    Kateřina Siniaková (ČR) - Clara Tausonová (Dán.-11) 6:4, 6:1

    Dajana Jastremská (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:4, 4:6, 7:6 (5)

    Wang Sin-jü (Čína) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 7:5

    Linda Nosková (ČR-9) - Maya Jointová (Austr.) 6:4, 6:0

