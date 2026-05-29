Swiateková dala krajanke šancu, no rýchlo zabrala. V Paríži si zahrá osemfinále

Štvornásobná šampiónka Iga Swiateková z Poľska v treťom kole Roland Garros porazila krajanku Magdu Linetteovú dvakrát 6:4.
V osemfinále nastúpi proti Marte Kosťukovej z Ukrajiny, ktorá zdolala švajčiarsku reprezentantku Viktoriju Golubicovú 6:4, 6:3.
Tretia nasadená Swiateková v prvom sete prehrávala 0:2, ale skóre otočila. V druhej sade si bývalá svetová jednotka vypracovala náskok 4:1 a vedenie napriek strate podania udržala.
S Kosťukovou sa stretne štvrtýkrát a zatiaľ s ňou nestratila ani set.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 3. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:4, 6:4
Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:4, 6:3
Si-jü Wang (Čína) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 7:5