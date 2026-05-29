Úspech v Paríži mu kazí plány. Francúzky talent chce pozerať finále Ligy majstrov

Sedemnásťročný Francúz Moise Kouame prežíva na grandslamovom Roland Garros zatiaľ najúspešnejší turnaj vo svojej krátkej kariére profesionálneho tenistu, no jeho úspech mu prináša aj nečakané starosti.
Obáva sa totiž, že vďaka postupu do 3. kola neuvidí v priamom prenose finále futbalovej Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Arsenalom Londýn.
Kouame v 2. kole vo štvrtok zdolal Adolfa Valleja z Paraguaja a stal sa najmladším hráčom v 3. kole najprestížnejšieho antukového turnaja od roku 2003.
Jeho ďalší duel je na programe v sobotu a mladý Francúz verí, že nebude v rovnakom čase ako futbalový zápas v Budapešti, ktorý sa začína od 18.00 h.
„Priznám sa, radšej by som hral predpoludním. Veľmi by som chcel vidieť to finále, som fanúšik Paríža St. Germain. Som si však istý, že môj klub si svoju prácu splní,“ pousmial sa Kouame podľa TNT Sports.