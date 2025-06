Zmena termínu i lepší zárobok. Vynovená štvorhra US Open láka aj svetové jednotky

NEW YORK. Do miešanej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open sa prihlásili najväčšie hviezdy mužského a ženského tenisu.

Láka ich to, že sa začne ešte pred oficiálnym štartom podujatia i výška finančných odmien.

Organizátori informovali, že na akceptačnej listine sa nachádza aktuálne veľká väčšina top hráčov z rebríčkov ATP a WTA.