Slovenky predviedli veľký obrat vo štvorhre. Proti Austrálii získali cennú výhru

Slovenky si tak udržali šancu na postup do semifinále, v stredu o 11.00 h nastúpia proti Belgicku.

GLASGOW. Slovenským tenistkám nevyšiel vstup do finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Glasgowe, keď v dueli B-skupiny podľahli Austrálii 1:2.

V ňom mali navrch Kužmová s Mihalíkovou, ktoré zakončili zápas dvoma víťaznými údermi.

"Je to veľmi dôležité víťazstvo, zlepšila som si náladu po neúspešnej dvojhre. Štvorhru mám veľmi rada a s Terkou sme hrali výborne," pochvaľovala si v pozápasovom rozhovore Kužmová.

Mihalíková zdôraznila, že napriek stavu 0:2 po dvojhrách išli na kurt s jasným cieľom. "Bolo to smutné, že sme prehrávali 0:2, ale chceli sme zvíťaziť, lebo na tomto turnaji sa počíta každý bod. Do druhého setu sme išli s čistou hlavou a napokon sa nám to s Viki podarilo otočiť. Uvidíme, čo prinesie stredajší duel s Belgickom."

Tabuľka B-skupiny Billie Jean King Cupu 2022