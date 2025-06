VIDEO: Britskému tenistovi praskli nervy. Počas zápasu rozmlátil reklamný panel

K rozhodujúcemu momentu došlo v závere tretieho setu, keď Lehečka prelomil Draperovo podanie a dostal sa do vedenia 6:5.

Frustrovaný domáci hráč následne raketou silno udrel do LED reklamného panelu pri kurte, čím poškodil zobrazovanú reklamu hlavného sponzora turnaja. Informoval o tom britský denník The Guardian.

„Nechcem sa takto správať. Ale som súťaživý typ a niekedy sa to jednoducho stane,“ priznal po zápase 22-ročný tenista, ktorého počas turnaja trápila angína.

„Dnes mi bolo najhoršie, ale nikdy by mi nenapadlo odstúpiť. Som v semifinále doma, kvôli tomu by som pokojne hral aj so zlomenou nohou,“ uviedol Draper po stretnutí.