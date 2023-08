Bývalá svetová jednotka utrpela najhladšiu prehru na grandslame, porazila ju kvalifikantka

NEW YORK. Skúsená americká tenistka Venus Williamsová utrpela na tohtoročnej edícii jej najhladšiu prehru na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku, na ktorom odohrala už sto zápasov.

Štyridsaťtriročná niekdajšia svetová jednotka vypadla vo Flushing Meadows tretíkrát za sebou v 1. kole dvojhry žien, v utorok podľahla belgickej kvalifikantke Greet Minnenovej 1:6, 1:6.

VIDEO: Zostrih zápasu Williamsová - Greet Minnenová