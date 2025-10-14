Senzačné víťazstvo a skok v rebríčku priniesli ovocie. Vacherot dostal voľnú kartu do Bazileja

BAZILEJ. Vychádzajúca monacká tenisová hviezda Valentin Vacherot dostal voľnú kartu od organizátorov turnaja ATP 500 v Bazileji.
Stalo sa tak po jeho senzačnom víťazstve na ATP Masters 1000 V Šanghaji, kde zdolal v semifinále Novaka Djokoviča a vo finále si poradil so svojím bratrancom Arthurom Rinderknechom.
Pre Monačana to bude vôbec prvá účasť na turnaji ATP 500. Dosiaľ zaznamenal len 19 výhier v kariére.
Do Číny cestoval ako náhradník za kvalifikantov, no po víťazstve poskočil v rebríčku ATP o neuveriteľných 164 pozícií na 40. miesto.
„Dnes sú dvaja víťazi a jedna rodina, ktorá vyhrala. Je to niečo neskutočné. Nemám tušenie, čo sa to tu udialo. Je to ako sen,“ povedal podľa DPA po svojom triumfe, ktorý vybojoval titul na okruhu ATP ako prvý Monačan v histórii.