VIDEO: Absolútna senzácia. Turnaj v Šanghaji ovládol najnižšie postavený hráč v histórii

ATP Šanghaj 2025
Dvojhra - finále:
Valentin Vacherot (Mon.) - Arthur Rinderknech (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3
ŠANGHAJ. Monacký tenista Valentich Vacherot sa stal senzačne víťazom turnaja ATP Masters v Šanghaji.
V nedeľnom finále dvojhry zdolal v súboji dvoch nenasadených hráčov svojho bratranca Arthura Rinderknecha z Francúzska v troch setoch 4:6, 6:3, 6:3 a získal svoj prvý titul na hlavnom profesionálnom okruhu.
Vacherot, ktorému pred turnajom patrilo 204. miesto vo svetovom rebríčku, sa pritom dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie.
VIDEO: Finále Valentin Vacherot vs Arthur Rinderknech
Dvadsaťšesťročný tenista zaznamenal len svoje 19. víťazstvo v kariére na okruhu ATP. Stal sa tiež najnižšie postaveným finalistom na turnaji série Masters 1000.
„Dnes sú dvaja víťazi a jedna rodina, ktorá vyhrala. Je to niečo neskutočné. Nemám tušenie, čo sa to tu udialo. Je to ako sen,“ povedal podľa DPA po svojom triumfe Vacherot, ktorý vybojoval titul na okruhu ATP ako prvý Monačan v histórii.
Vo svetovom rebríčku by sa mal posunúť na 40. miesto, čo je jeho kariérne maximum, doteraz nikdy nebol v prvej stovke.