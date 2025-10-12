Monacký zázrak napísal príbeh hodný sfilmovania. Je to šialené, vravel víťaz zo Šanghaja

ŠANGHAJ. Malé monacké kniežatstvo je na nohách. Vďaka daňovému systému a príjemnej klíme Francúzskej riviéry je oficiálnym domovom mnohých športových šampiónov, ale teraz sa už môže pochváliť aj vlastným.
Valentin Vacherot dokonal veľkú tenisovú rozprávku a stal sa najnižšie postaveným víťazom na turnaji Masters 1000. V azda najnepravdepodobnejšom finále v tenisovej histórii zdolal v Šanghaji svojho bratranca Arthura Rinderknecha 4:6, 6:3, 6:3.
Vacherot v Číne pôvodne ani nemal hrať. Bol iba náhradník do kvalifikácie. Výsledky posledných dvoch týždňov ho katapultujú v rebríčku ATP o 164 miest, z 204. na 40. pozíciu.
Tenisová rodina
Valentin Vacherot sa narodil 16. novembra 1998 do rodiny milujúcej tenis, a tak bolo jasné čomu sa v budúcnosti bude venovať.
Okrem toho, že je bratrancom Arthura Rinderknecha a synovcom bývalej francúzskej tenistky Virginie Paquetovej, od roku 2022 ho trénuje nevlastný brat Benjamin Balleret, bývalý profesionálny tenista, ktorý sa v roku 2006 prebojoval do osemfinále turnaja v Monte Carlo.
Vacherotovi rodičia sú Francúzi. Žijú v mestečku Roquebrune-Cap-Martin, v katastrálnom území ktorého sa nachádza Monte Carlo Country Club. Veru, dejisko prestížneho turnaja ATP Tour neleží v Monte Carle, ba ani v Monaku, ale 150 metrov od jeho severnej hranice.
Vacherot tu odmalička trénoval a díval sa na umenie najväčších tenisových hviezd.
"Narodil som sa pre tenis a ako dieťa som chodil veľa hrať s mamou. Sledoval som brata, ako každý týždeň chodí z turnaja na turnaj, vracia sa domov a zase odchádza, a ja som si hovoril: Toto chcem robiť. Nechcem chodiť do školy, chcem hrať turnaje."
Vacherot mohol reprezentovať aj Francúzsko, ale vybral si Monako.
"Je to krajina jeho srdca a Monacká federácia mu veľmi pomohla,“ zdôraznila pre Eurosport Vacherotova mama Nadine, bývalá technická manažérka Francúzskej tenisovej federácie.
VIDEO: Finále Valentin Vacherot vs Arthur Rinderknech
Na profesionálnej úrovni si zahral niekoľko mesiacov už v roku 2016. O rok neskôr odišiel do USA na Texas A&M University. S bratrancom Arthurom Rinderknechom strávil dva a pol roka v univerzitnom tenisovom tíme, kde si občas zahrali aj štvorhru. Dokonca spolu aj bývali v izbe.
Univerzita je na svojich niekdajších študentov hrdá. V sobotu počas univerzitného súboja Texas Aggies proti Florida Gators v americkom futbale na Kyle Stadium pred vyše 100-tisíc divákmi premietali na veľkoplošnej obrazovke zábery z oboch semifinále v Šanghaji.
Hoci je Vacherot pravák, ovláda aj obojručný bekhend.
Prvé lastovičky
Po návrate do profesionálneho tenisu získal v auguste roku 2022 Vacherot svoj prvý challengerový titul v thajskom Nonthaburi, keď vo finále porazil Vietnamca Hoang Nama 6:3, 7:6 (4).
Nasledujúci rok si Vacherot odkrútil premiérový debut na úrovni Masters, keď dostal voľnú kartu do hlavného turnaja v Monte Carle. V prvom kole však nestačil na kvalifikanta Luca Nardiho z Talianska.
Na svoj thajský úspech nadviazal v roku 2024, keď sa počas dvoch januárových týždňov dostal dvakrát do finále v Nonthaburi. V prvom prípade si poradil s Francúzom Lucasom Pouillom, ďalší týždeň porazil opäť francúzskeho tenistu, Manuela Guinarda 7:5, 7:6 (5).
Debut na grandslame
Po návrate do profesionálneho tenisu získal v auguste roku 2022 Vacherot svoj prvý challengerový titul v thajskom Nonthaburi, keď vo finále porazil Vietnamca Hoang Nama 6:3, 7:6 (4).
Týmto víťazstvom sa stal druhým monackým šampiónom na challengeri a prvým od Jeana-Reného Lisnarda v roku 2004.
Nasledujúci rok si Vacherot odkrútil premiérový debut na úrovni Masters, keď dostal voľnú kartu do hlavného turnaja v Monte Carle. V prvom kole však nestačil na kvalifikanta Luca Nardiho z Talianska.
V roku 2024 získal znovu Vacherot voľnú kartu na Masters v Monte Carle, kde v úvodnom kole podľahol nasadenej deviatke Grigorovi Dimitrovovi 5:7, 2:6. Potom zvládol kvalifikáciu na turnaj ATP 250 v Bukurešti, ale úvodný zápas prehral s neskorším víťazom Maďarom Mártonom Fucsovicsom.
Grandslamový debut si odkrútil na Roland Garros 2024, keď zvládol kvalifikáciu a stal sa prvým hráčom reprezentujúcim Monako v hlavnej súťaži jedného z turnajov veľkej štvorky. V prvom kole však nestačil na Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu.
Stopka pre zranenie
Po Roland Garros sa v rebríčku PIF ATP Vacherot nachádzal na 110. mieste a bol kúsok od prieniku do TOP 100. Zranenie pravého ramena ho však donútilo veľa pauzovať, takže počas nasledujúcich siedmich mesiacov odohral iba dva turnaje.
"Minulý rok som mal naozaj ťažký život, keď som sa zranil po májovom Roland Garros. Bol som bol 30 bodov od Top 100, len som sedel na gauči a sledoval, že sa v rebríčku neposúvam, a potom som padal dole," povedal Vacherot, ktorý minulú sezónu zakončil na 140. mieste a v júni tohto roka sa prepadol už na 267. miesto.
Životný turnaj v Číne
Aj tento rok sa dostal vďaka voľnej karte do hlavného turnaja Masters v Monte Carle. V úvodnom kole premohol Nemca Jana-Lennarda Struffa 6:2, 6:1, v ďalšom kole skončil na rakete nasadenej pätnástky Grigora Dimitrova.
Na čínskom Masters v Šanghaji odohral životný turnaj. Najskôr úspešne zvládol kvalifikáciu. Potom porazil Srba Lasla Djereho a štrnásteho nasadeného Kazacha Alexandera Bublika.
Ďalej sa vďaka odstúpeniu českého tenistu Tomáša Macháča prvýkrát v kariére prebojoval do štvrtého kola na turnaji Masters 1000. Následne zdolal aj nasadenú dvadsaťsedmičku Tallona Griekspoora z Holandska a vo štvrťfinále sa nezľakol ani svetovej jedenástky Dana Holgera Runa.
"Neprišiel som sem ako účastník kvalifikácie, ale iba ako náhradník. Ani som si nebol istý, či budem môcť nastúpiť v kvalifikácii. Je to jednoducho neuveriteľné. Už posledná výhra pre mňa znamenala veľa. A táto znamená ešte viac. Som veľmi šťastný, žijem svoj sen," nadšene opisoval Vacherot.
Jeho tenisová rozprávka však pokračovala ďalej! V semifinále totiž porazil aj srbského veterána Novaka Djokoviča, ktorého sužujú zdravotné problémy 6:3, 6:4. A vo finále ho čakal bratranec Rinderknech.
Ako pre Eurosport pripomenul Sébastien Villette do začiatku tohto roka Rinderknechov tréner, obaja hráči sú si blízki ako bratia. Odmalička spolu trénovali, študovali, trávia spolu dovolenky.
Vo finále začal lepšie favorizovaný Rinderknech, vyhral prvý set, ale Vacherot otočil vývoj. "Víťazi sme obaja, ale história si bude pamätať iba jedného.
Taký je šport. To, čo sa stalo, je neuveriteľné, bláznivé. Verím, že to bude pozitívny zlom v mojej kariére," povedal 26-ročný Vacherot v prvom rozhovore po finále.
Autorka píše pre portál tbtennis.cz