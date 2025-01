Gauffová vo finále zdolala Swiatekovú. Američania oslavujú triumf v United Cupe

SYDNEY. Tenisti USA obhájili prvenstvo na turnaji United Cup v Sydney. V nedeľňajšom finále zdolali Poľsko 2:0, keď sa o rozhodujúci bod postaral Taylor Fritz víťazstvom nad Hubertom Hurkaczom 6:4, 5:7, 7:6 (4).

Pred ním Coco Cauffová zdolala Igu Swiatekovú 6:4, 6:4.

Pre Američanov to bolo v treťom ročníku turnaja už druhé víťazstvo. Okrem nich sa z prvenstva tešili Nemci, ktorí zvíťazili v roku 2024. Poliaci sa po roku znovu dostali do finále, no ani teraz neuspeli.

Američania zdolali v základnej skupine Kanadu 2:1 a Chorvátsko 3:0. Následne vyradili vo štvrťfinále Čínu (3:0) a v semifinále Česko (3:0).