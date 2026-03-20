Slovenské múzeum sprístupnilo unikátnu zbierku tenisových rakiet. Závidieť mu môže aj Wimbledon

Slovenské olympijské a športové múzeum sprístupnilo verejnosti unikátnu zbierku tenisových rakiet, ktorú nemajú možnosť vidieť návštevníci ani na jednom z grandslamových turnajov vrátane slávneho Wimbledonu.
Na výstave „Retro match - z histórie drevených tenisových rakiet zo súkromnej zbierky Igora Kuceja“ si návštevníci môžu pozrieť 234 cenných artefaktov zo zbierky, ktorá je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Informoval o tom portál olympic.sk.
Na výstave v priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea sa jej návštevníci dozvedia veľa z histórie tenisu.
Drevené rakety sa používali do 80. rokov 20. storočia, keď ich vytlačili rakety z grafitu. S drevenými hrali aj Björn Borg, Ilie Nastase či Billie Jean Kingová, od ktorých exponáty sú tiež súčasťou výstavy. Jedným z posledných tenistov, ktorí s nimi hrali, bol olympijský víťaz zo Soulu 1988 Miloslav Mečíř.
Práve on je posledným olympijským víťazom v tenise s drevenou raketou, ktorá je dnes súčasťou stálej expozície SOŠM.
Na grandslamovom turnaji s „drevom“ ako posledný uspel Yannick Noah na Roland Garros 1983.
Slovenské olympijské a športové múzeum vystavuje len časť zo zbierok drevených tenisových rakiet od Igora Kuceja, ktorý je držiteľ zápisu v Guinessovej knihe rekordov.
V jeho zbierkach je až 1260 drevených tenisových rakiet. Na výstave sú rakety od 26 výrobcov z rôznych krajín sveta. Nechýbajú ani exponáty od výrobcov z Československa.
V rámci bývalej federácie všetky továrne na výrobu tenisových rakiet už dnes neexistujú. Niektoré z vystavených exponátov prežili už aj 100 rokov.
„Je to len časť z mojej zbierky. Vďaka raketám som si splnil detský sen byť súčasťou Guinessovej knihy rekordov.
Ich zberateľstvo mi prinieslo veľa informácií, vedomostí i kamarátstiev. Vďaka raketám som stretol veľa zaujímavých ľudí,“ povedal pre olympic.sk pri vernisáži výstavy Kucej, ktorý venoval do zbierok Slovenského olympijského a športového výboru aj historickú publikáciu o tenise.
Súčasťou výstavy sú aj historické exponáty tenisových loptičiek, obalov či tenisových vakov. Nechýba ani unikátny tenisový „napínak“ či stroj na vytváranie čiar na kurtoch.
Slovenské olympijské a športové múzeum je pre verejnosť otvorené počas víkendov od 12.00 do 17.00 h a počas pondelkov od 14.00 do 16.30 h.
Pre organizované skupiny je možnosť prehliadky od utorka do štvrtka medzi 9.00 - 15.00 h. Stále expozícia SOŠM sídli v Dome športu na Olympijskom námestí 1 v Bratislave.