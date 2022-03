Volandri verí vo výhru nad Slovákmi aj pri dvoch absenciách: Strata je citeľná

Gombosa má dôsledne zmapovaného

Volandrimu budú v Bratislave chýbať Matteo Berrettini i Fabio Fognini. Musí tak vyriešiť dilemu, koho postaví po boku Simoneho Bolelliho do štvorhry.

Na daviscupovej lavičke cítim väčšiu zodpovednosť ako počas hráčskej kariéry. Je to stresujúcejšie. Robím však všetko pre to, aby v tíme vládla dobrá atmosféra."

Zatiaľ si netrúfa povedať, kto nastúpi za Talianov vo štvorhre.

"Aj Jannik Sinner odohral v minulosti výborné štvorhry, možno sa taliansky kapitán rozhodne pre neho. Necháme sa prekvapiť. My sa sústredíme na to, aby Filip Polášek s Igorom Zelenayom boli v dobrej forme. Štvorhra by mohla rozhodnúť.

Ja by som bol rád, keby sa naplnila maximálna možná kapacita. Taliansko je jeden z troch najsilnejších tímov aj bez Berrettiniho a Fogniniho. Ľudia môžu vidieť tenis svetovej úrovne."

Tóth tvrdí, že vlaňajšie víťazstvo nad Čile dodalo tímu sebavedomie.

"Noro Gombos podal proti hráčovi z elitnej svetovej dvadsiatky Cristianovi Garinovi dominantný výkon, výborne zahrali aj deblisti. Taliansko však bude ešte silnejší protivník. Ak chceme uspieť, všetci hráči musia podať maximálne výkony."